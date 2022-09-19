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Перевооружение армии
Перевооружение армии
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45119
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:55
тема вроде перевооружение казахской армии,
а некоторые на автопилоте продолжают тупо шпарить
по цсошным бумажкам про Россию.
авось кто то поверит.
но дураков нема.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 11:57]
а некоторые на автопилоте продолжают тупо шпарить
по цсошным бумажкам про Россию.
авось кто то поверит.
но дураков нема.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 11:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12966
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:57
Цитата:
Вот и я говорю зачем нам дроны?
Вон Россия пусть на звонке постоянно будет как понадобится наберём,вызовем как дела все сделает тут политические опять выпнем до дому)
Вот в этом случае армия России сильна
В детей да в стариков стрелять
alex_60:
в казахской армии сколько человек то, тысяча хоть будет? в январе же пришлось помощи просить. для защиты от хулиганов.
в казахской армии сколько человек то, тысяча хоть будет? в январе же пришлось помощи просить. для защиты от хулиганов.
Вот и я говорю зачем нам дроны?
Вон Россия пусть на звонке постоянно будет как понадобится наберём,вызовем как дела все сделает тут политические опять выпнем до дому)
Вот в этом случае армия России сильна
В детей да в стариков стрелять
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 12:06
почитаешь на форуме,
прям волосы дыбом.
оказывается январские хулиганы-
дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась,
вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.
вот тебе и перевооружение.
прям волосы дыбом.
оказывается январские хулиганы-
дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась,
вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.
вот тебе и перевооружение.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8877
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 12:49
Комментарий удален модератором.
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 14:03
Цитата:
Ну вот все в точности, как ты делаешь))) Дурной пример заразителен
111:
Статья глупость. Статья фейк. Просто бездоказательнпя писанина, чтоб просто написать, без конкретики и без никаких доказательств,
Статья глупость. Статья фейк. Просто бездоказательнпя писанина, чтоб просто написать, без конкретики и без никаких доказательств,
Ну вот все в точности, как ты делаешь))) Дурной пример заразителен
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 14:06
Цитата:
А потом Абайка всех выпнул)))
alex_60:
оказывается январские хулиганы- дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась, вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.
оказывается январские хулиганы- дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась, вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.
А потом Абайка всех выпнул)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12966
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 14:21
Цитата:
Наша армия не стреляет в мирных людей
Это только российская может
В итоге дети погибли,старики
Цитата:
А что ты хочешь сказать что это украинская армия наносит поражение за поражением армии России? Нееет
Россия воюет против всего НАТО!
По телику слышал)
Цитата:
А ты видишь в Казахстане хоть одного российского десантника?
Не благодари)
alex_60:
прям волосы дыбом. оказывается январские хулиганы- дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась, вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.
прям волосы дыбом. оказывается январские хулиганы- дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась, вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.
Наша армия не стреляет в мирных людей
Это только российская может
В итоге дети погибли,старики
Цитата:
Добринцофф:
Ты про украинскую армию сейчас? Я писал про армию НАТО конкретно про Германию.
Ты про украинскую армию сейчас? Я писал про армию НАТО конкретно про Германию.
А что ты хочешь сказать что это украинская армия наносит поражение за поражением армии России? Нееет
Россия воюет против всего НАТО!
По телику слышал)
Цитата:
гражданин СССР:
А потом Абайка всех выпнул
А потом Абайка всех выпнул
А ты видишь в Казахстане хоть одного российского десантника?
Не благодари)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3247
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:01
Цитата:
Почему именно у Израиля, Украины и Азербайджана нужно перенимать опыт. Все страны имеют положительный боевой опыт и дружественные нам страны. Как говорится, если критикуешь или пишешь своё мнение, тогда предлагай пути решения проблем.
За Израиль неоднократно отмечал, у них непримиримый противник Иран, последние предоставляют дроны камикадзе РФ, вчера отмечали. Израиль ранее в августе текущего года уже подверг бомбовым ударам завод по их производству на территории Ирана. В настоящее время отмечают, что израильские специалисты хотят изучать обломки дронов камикадзе используемые в Украине.
Украина ведёт боевые действия с РФ, положительного опыта для изучения и принятия в перспективе много. В части касающейся перевооружения, западные специалисты на МИГ-29 приспособили антирадарные ракеты и их успешно применяют на поле боя. Нам никто не запрещает модернизировать наш парк самолётов, с помощью иностранных специалистов, наших друзей. При этом, следует учитывать, что все ремонтные работы военной техники ранее в основном проводились в РФ, но в данное время им не до нас. Они сами по всему миру боеприпасы и комплектующие к Пионам, Гвоздикам и.т.д. ищут, просят у Северной Корей и Таджикистана. Про недостаточное количество оборудования и чипов, это отдельный разговор.
К положительному опыту Украины можно причислить организацию борьбы сил территориальной обороны, в частности г.Сумы, жители которого отстояли город, героически боролись против регулярной армии РФ.
Азербайджан готовился к противостоянию задолго до Нагорно-Карабахского конфликта, модернизировали армию, закупали беспилотники у Израиля, Турции и.т.д.
Kairat stayer:
Так, пока, спец по всем вопросам "грамотей", не влез и мои мысли не сбил, отмечал сегодня в посте за №39, цитирую:
В части касающейся перевооружения, мы конечно должны изучать опыт, как в применении высокотехнологичного оружия так и подготовки вооруженных сил Израиля, Украины, Азербайджана и других стран.
Так, пока, спец по всем вопросам "грамотей", не влез и мои мысли не сбил, отмечал сегодня в посте за №39, цитирую:
В части касающейся перевооружения, мы конечно должны изучать опыт, как в применении высокотехнологичного оружия так и подготовки вооруженных сил Израиля, Украины, Азербайджана и других стран.
Почему именно у Израиля, Украины и Азербайджана нужно перенимать опыт. Все страны имеют положительный боевой опыт и дружественные нам страны. Как говорится, если критикуешь или пишешь своё мнение, тогда предлагай пути решения проблем.
За Израиль неоднократно отмечал, у них непримиримый противник Иран, последние предоставляют дроны камикадзе РФ, вчера отмечали. Израиль ранее в августе текущего года уже подверг бомбовым ударам завод по их производству на территории Ирана. В настоящее время отмечают, что израильские специалисты хотят изучать обломки дронов камикадзе используемые в Украине.
Украина ведёт боевые действия с РФ, положительного опыта для изучения и принятия в перспективе много. В части касающейся перевооружения, западные специалисты на МИГ-29 приспособили антирадарные ракеты и их успешно применяют на поле боя. Нам никто не запрещает модернизировать наш парк самолётов, с помощью иностранных специалистов, наших друзей. При этом, следует учитывать, что все ремонтные работы военной техники ранее в основном проводились в РФ, но в данное время им не до нас. Они сами по всему миру боеприпасы и комплектующие к Пионам, Гвоздикам и.т.д. ищут, просят у Северной Корей и Таджикистана. Про недостаточное количество оборудования и чипов, это отдельный разговор.
К положительному опыту Украины можно причислить организацию борьбы сил территориальной обороны, в частности г.Сумы, жители которого отстояли город, героически боролись против регулярной армии РФ.
Азербайджан готовился к противостоянию задолго до Нагорно-Карабахского конфликта, модернизировали армию, закупали беспилотники у Израиля, Турции и.т.д.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17796
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:14
Цитата:
Именно у Украины..
Если Израилю угрожали чуждые для них народы, то вот у нас надо брать опыт Украины.
Самый простой и самый действенный, особенно в борьбе с колаборантами , сепаратистами и ждунами, коих у нас хватает..
Kairat stayer:
Почему именно у Израиля, Украины и
Почему именно у Израиля, Украины и
Именно у Украины..
Если Израилю угрожали чуждые для них народы, то вот у нас надо брать опыт Украины.
Самый простой и самый действенный, особенно в борьбе с колаборантами , сепаратистами и ждунами, коих у нас хватает..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17796
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:16
В Израиле было с этим проще простого, если ты еврей, особенно женский род, то ты свой.
У нас с этим непонятно.
Нужно будет искать врагов особенно тщательно, потому что они похожи на нас.
В этом будет да, огромная проблема, которая была у Украины перед нападением агрессора в 2014 году..
Вовремя не выявили..
У нас с этим непонятно.
Нужно будет искать врагов особенно тщательно, потому что они похожи на нас.
В этом будет да, огромная проблема, которая была у Украины перед нападением агрессора в 2014 году..
Вовремя не выявили..
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:26
Цитата:
это что за друзья?
у тебя друзья насколько известно американцы.
трамп вроде лично.
но это твои друзья, а не наши.
они в нато, мы в шос и одкб.
ты завязывай уже .
я же тебе на военную доктрину ссылки давал.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:27]
Kairat stayer:
с помощью иностранных специалистов, наших друзей.
с помощью иностранных специалистов, наших друзей.
это что за друзья?
у тебя друзья насколько известно американцы.
трамп вроде лично.
но это твои друзья, а не наши.
они в нато, мы в шос и одкб.
ты завязывай уже .
я же тебе на военную доктрину ссылки давал.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:27]
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:31
а Украина. нашел у кого учиться.
почитай мнение политиков.
///Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга
призвал Украину отдать часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии.
"Мы находимся в совершенно особой ситуации.
Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах.
Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галичину - Польше, Румынии - Буковину,
а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран,
иначе будут конфликты ", - сказал Марга.
По его мнению, решение вопроса о завершении полномасштабной войны в Украине
нужно искать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.///
наверное этот Марга тоже этих, как их .
Скабееву, Соловьева насмотрелся.
по твоему мнению.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:33]
почитай мнение политиков.
///Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга
призвал Украину отдать часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии.
"Мы находимся в совершенно особой ситуации.
Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах.
Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галичину - Польше, Румынии - Буковину,
а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран,
иначе будут конфликты ", - сказал Марга.
По его мнению, решение вопроса о завершении полномасштабной войны в Украине
нужно искать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.///
наверное этот Марга тоже этих, как их .
Скабееву, Соловьева насмотрелся.
по твоему мнению.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:33]
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