Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 12% влажность
  • ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 142 из 143«1...140141142143»
Ответить Новый топик
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:25
#2116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментирование новостей уже под запретом .
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:31
#2117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а сколько крыс по эту сторону . Это как понимать , как Panzerы остались без соляры ? Сколько оставили противнику ? 100 единиц ?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:34
#2118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
референдумы на днях на Донбассе и Херсонщине.
войдут в состав России.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:37
#2119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну после этого
//Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.//
а после внесения изменений в Конституцию ни один будущий руководитель России,
ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:38
#2120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
референдумы на днях на Донбассе

а раньше кто запрещал ?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:42
#2121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 2014 году были референдумы о независимости.
сейчас о вхождении в состав.
все по порядку.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:53
#2122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
референдумы на днях на Донбассе и Херсонщине. войдут в состав России.

Такая срочность ни о чем хорошем не говорит, если честно. И вообще с каждым днем всё сильнее пахнет мировой войной.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:57
#2123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
вообще с каждым днем всё сильнее пахнет мировой войной.

Чувствуется панически настроенного россиянина..
Енг, я тебя не узнаю..
Пропаганда всю голову скушала?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:59
#2124
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Такая срочность ни о чем хорошем не говорит, если честно.


тактика действий видать приближает это.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:04
#2125
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Чувствуется панически настроенного россиянина..

Панически? Ты где такое увидел? Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет.
Цитата:
111:
Пропаганда всю голову скушала?

Какая пропаганда? Источники информации какие были - такие и остались. Да и причем тут она? Объективно - ни одна сторона уступать не собирается - нужно только ожидать кто первый "просядет", но и этого пока не видно.
И да - с 2014-го года мои взгляды были на стороне России и остались бы, даже если бы не поменял гражданства. А те кто обвиняет в чем-то Россию - не знают предыстории и рассуждают поверхностно.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:10
#2126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет. Цитата:

Господи...
Скабеева или Соловьев..
Сейчас слышу их..
Так все ьаки вы россияне собрались от паники и безысходности применить по украинскому народу ядерное оружие?
Тогда да, тогда само собой, в ответ на это надо так же мочить тех, кто его применит.
Так это да, это паника Енг, не надо тут оправдывать Бучу или Изюм, не было бы вас там, не было бы этой войны, не было бы десятков тысяч убитых мирных граждан..
И сейчас из за паники ты вторишь пропагандистам и хочешь скинуть ядерную бомбу, не на США, а на Украину..
Так что это, если не паника?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:15
#2127
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"Блин, их расстреливать надо из атомного оружия"///
сказано в 2014 году.
автор слов известен.
с хлебом на голове которая.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:15]
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:18
#2128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скабеева, Соловьев..
их реально кто нибудь смотрит и слушает?
наверное только цошникии и их фанаты. .
любимые их передачи видать.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:20]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:19
#2129
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Скабеева или Соловьев..

Самое удивительное - что про этих персонажей я узнал только от их ненавистников, на этом сайте в том числе. Я не знаю даже какие передачи они ведут и на каких каналах. Там ещё какая-то фамилия одна была.
Цитата:
111:
применить по украинскому народу ядерное оружие?

Мировая война - это не только ядерное оружие.
Цитата:
111:
не было бы вас там, не было бы этой войны, не было бы десятков тысяч убитых мирных граждан..

Я бы не был так категричен.
Цитата:
111:
хочешь скинуть ядерную бомбу, не на США, а на Украину..

Это где я такое писал?
Цитата:
111: Так что это, если не паника?

В панике я бы продал квартиру за бесценок и уехал бы назад в Кустанай. Вот это была бы паника. А пока что я готов служить, если будет мобилизация.

[Исправлено: Victor Yang, 20.09.2022 - 15:22]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:26
#2130
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это где я такое писал?

Хех..
Тогда каким образом ты решил что будет мировая война, из за Паники Стремоусова и Пушилина, мол заберите нас в состав России, а потом уже типа это Россия, мобилизация и тд и тп?
Но это же паника на фоне отступления.
И да, панику разводят ваши пропагандисты, о ядерном оружии.
А каким образом еще может случиться третья мировая?
Вы пол года делаете Спецоперацию и с какого перепуга начали пугать всех остальных третьей мировой, что то должно ведь случиться и что же это, как не подлость российских войс в АЭС или закидывание ядерной бомбы из за отчаяния на Киев?
Проигрываете же..
Крым скоро потеряете..
В этом паника..
Профайл
Страница 142 из 143«1...140141142143»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: abaika95, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS