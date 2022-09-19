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≡ Перевооружение армии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45119
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:55
#75
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тема вроде перевооружение казахской армии,
а некоторые на автопилоте продолжают тупо шпарить
по цсошным бумажкам про Россию.
авось кто то поверит.
но дураков нема.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 11:57]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12966
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:57
#76
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Цитата:
alex_60:
в казахской армии сколько человек то, тысяча хоть будет? в январе же пришлось помощи просить. для защиты от хулиганов.

Вот и я говорю зачем нам дроны?
Вон Россия пусть на звонке постоянно будет как понадобится наберём,вызовем как дела все сделает тут политические опять выпнем до дому)
Вот в этом случае армия России сильна
В детей да в стариков стрелять
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 12:06
#77
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почитаешь на форуме,
прям волосы дыбом.
оказывается январские хулиганы-
дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась,
вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.
вот тебе и перевооружение.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8877
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 12:49
#78
Комментарий удален модератором.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1463
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 14:03
#79
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Цитата:
111:
Статья глупость. Статья фейк. Просто бездоказательнпя писанина, чтоб просто написать, без конкретики и без никаких доказательств,

Ну вот все в точности, как ты делаешь))) Дурной пример заразителен
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1463
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 14:06
#80
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Цитата:
alex_60:
оказывается январские хулиганы- дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась, вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.

А потом Абайка всех выпнул)))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12966
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 14:21
#81
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Цитата:
alex_60:
прям волосы дыбом. оказывается январские хулиганы- дети и старики. и так как казахская армия с ними не справилась, вызвали ОДКБ, и они их расстреляли.

Наша армия не стреляет в мирных людей
Это только российская может
В итоге дети погибли,старики
Цитата:
Добринцофф:
Ты про украинскую армию сейчас? Я писал про армию НАТО конкретно про Германию.

А что ты хочешь сказать что это украинская армия наносит поражение за поражением армии России? Нееет
Россия воюет против всего НАТО!
По телику слышал)
Цитата:
гражданин СССР:
А потом Абайка всех выпнул

А ты видишь в Казахстане хоть одного российского десантника?
Не благодари)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3247
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:01
#82
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Цитата:
Kairat stayer:

Так, пока, спец по всем вопросам "грамотей", не влез и мои мысли не сбил, отмечал сегодня в посте за №39, цитирую:

В части касающейся перевооружения, мы конечно должны изучать опыт, как в применении высокотехнологичного оружия так и подготовки вооруженных сил Израиля, Украины, Азербайджана и других стран.


Почему именно у Израиля, Украины и Азербайджана нужно перенимать опыт. Все страны имеют положительный боевой опыт и дружественные нам страны. Как говорится, если критикуешь или пишешь своё мнение, тогда предлагай пути решения проблем.

За Израиль неоднократно отмечал, у них непримиримый противник Иран, последние предоставляют дроны камикадзе РФ, вчера отмечали. Израиль ранее в августе текущего года уже подверг бомбовым ударам завод по их производству на территории Ирана. В настоящее время отмечают, что израильские специалисты хотят изучать обломки дронов камикадзе используемые в Украине.

Украина ведёт боевые действия с РФ, положительного опыта для изучения и принятия в перспективе много. В части касающейся перевооружения, западные специалисты на МИГ-29 приспособили антирадарные ракеты и их успешно применяют на поле боя. Нам никто не запрещает модернизировать наш парк самолётов, с помощью иностранных специалистов, наших друзей. При этом, следует учитывать, что все ремонтные работы военной техники ранее в основном проводились в РФ, но в данное время им не до нас. Они сами по всему миру боеприпасы и комплектующие к Пионам, Гвоздикам и.т.д. ищут, просят у Северной Корей и Таджикистана. Про недостаточное количество оборудования и чипов, это отдельный разговор.

К положительному опыту Украины можно причислить организацию борьбы сил территориальной обороны, в частности г.Сумы, жители которого отстояли город, героически боролись против регулярной армии РФ.

Азербайджан готовился к противостоянию задолго до Нагорно-Карабахского конфликта, модернизировали армию, закупали беспилотники у Израиля, Турции и.т.д.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17796
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:14
#83
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему именно у Израиля, Украины и

Именно у Украины..
Если Израилю угрожали чуждые для них народы, то вот у нас надо брать опыт Украины.
Самый простой и самый действенный, особенно в борьбе с колаборантами , сепаратистами и ждунами, коих у нас хватает..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17796
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:16
#84
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В Израиле было с этим проще простого, если ты еврей, особенно женский род, то ты свой.
У нас с этим непонятно.
Нужно будет искать врагов особенно тщательно, потому что они похожи на нас.
В этом будет да, огромная проблема, которая была у Украины перед нападением агрессора в 2014 году..
Вовремя не выявили..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:26
#85
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Цитата:
Kairat stayer:
с помощью иностранных специалистов, наших друзей.


это что за друзья?
у тебя друзья насколько известно американцы.
трамп вроде лично.
но это твои друзья, а не наши.
они в нато, мы в шос и одкб.
ты завязывай уже .
я же тебе на военную доктрину ссылки давал.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:27]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17587
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 15:31
#86
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а Украина. нашел у кого учиться.
почитай мнение политиков.
///Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга
призвал Украину отдать часть своих территорий России, Польше, Румынии и Венгрии.
"Мы находимся в совершенно особой ситуации.
Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах.
Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галичину - Польше, Румынии - Буковину,
а России - Донбасс и Крым. Это территории других стран,
иначе будут конфликты ", - сказал Марга.
По его мнению, решение вопроса о завершении полномасштабной войны в Украине
нужно искать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.///

наверное этот Марга тоже этих, как их .
Скабееву, Соловьева насмотрелся.
по твоему мнению.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:33]
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