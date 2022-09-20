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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:25
Комментирование новостей уже под запретом .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:31
Интересно а сколько крыс по эту сторону . Это как понимать , как Panzerы остались без соляры ? Сколько оставили противнику ? 100 единиц ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:34
референдумы на днях на Донбассе и Херсонщине.
войдут в состав России.
войдут в состав России.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:37
ну после этого
//Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.//
а после внесения изменений в Конституцию ни один будущий руководитель России,
ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять
//Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.//
а после внесения изменений в Конституцию ни один будущий руководитель России,
ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:38
Цитата:
а раньше кто запрещал ?
alex_60:
референдумы на днях на Донбассе
референдумы на днях на Донбассе
а раньше кто запрещал ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:42
в 2014 году были референдумы о независимости.
сейчас о вхождении в состав.
все по порядку.
сейчас о вхождении в состав.
все по порядку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:53
Цитата:
Такая срочность ни о чем хорошем не говорит, если честно. И вообще с каждым днем всё сильнее пахнет мировой войной.
alex_60:
референдумы на днях на Донбассе и Херсонщине. войдут в состав России.
референдумы на днях на Донбассе и Херсонщине. войдут в состав России.
Такая срочность ни о чем хорошем не говорит, если честно. И вообще с каждым днем всё сильнее пахнет мировой войной.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:57
Цитата:
Чувствуется панически настроенного россиянина..
Енг, я тебя не узнаю..
Пропаганда всю голову скушала?
Victor Yang:
вообще с каждым днем всё сильнее пахнет мировой войной.
вообще с каждым днем всё сильнее пахнет мировой войной.
Чувствуется панически настроенного россиянина..
Енг, я тебя не узнаю..
Пропаганда всю голову скушала?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 14:59
Цитата:
тактика действий видать приближает это.
Victor Yang:
Такая срочность ни о чем хорошем не говорит, если честно.
Такая срочность ни о чем хорошем не говорит, если честно.
тактика действий видать приближает это.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:04
Цитата:
Панически? Ты где такое увидел? Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет.
Цитата:
Какая пропаганда? Источники информации какие были - такие и остались. Да и причем тут она? Объективно - ни одна сторона уступать не собирается - нужно только ожидать кто первый "просядет", но и этого пока не видно.
И да - с 2014-го года мои взгляды были на стороне России и остались бы, даже если бы не поменял гражданства. А те кто обвиняет в чем-то Россию - не знают предыстории и рассуждают поверхностно.
111:
Чувствуется панически настроенного россиянина..
Чувствуется панически настроенного россиянина..
Панически? Ты где такое увидел? Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет.
Цитата:
111:
Пропаганда всю голову скушала?
Пропаганда всю голову скушала?
Какая пропаганда? Источники информации какие были - такие и остались. Да и причем тут она? Объективно - ни одна сторона уступать не собирается - нужно только ожидать кто первый "просядет", но и этого пока не видно.
И да - с 2014-го года мои взгляды были на стороне России и остались бы, даже если бы не поменял гражданства. А те кто обвиняет в чем-то Россию - не знают предыстории и рассуждают поверхностно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:10
Цитата:
Господи...
Скабеева или Соловьев..
Сейчас слышу их..
Так все ьаки вы россияне собрались от паники и безысходности применить по украинскому народу ядерное оружие?
Тогда да, тогда само собой, в ответ на это надо так же мочить тех, кто его применит.
Так это да, это паника Енг, не надо тут оправдывать Бучу или Изюм, не было бы вас там, не было бы этой войны, не было бы десятков тысяч убитых мирных граждан..
И сейчас из за паники ты вторишь пропагандистам и хочешь скинуть ядерную бомбу, не на США, а на Украину..
Так что это, если не паника?
Victor Yang:
Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет. Цитата:
Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет. Цитата:
Господи...
Скабеева или Соловьев..
Сейчас слышу их..
Так все ьаки вы россияне собрались от паники и безысходности применить по украинскому народу ядерное оружие?
Тогда да, тогда само собой, в ответ на это надо так же мочить тех, кто его применит.
Так это да, это паника Енг, не надо тут оправдывать Бучу или Изюм, не было бы вас там, не было бы этой войны, не было бы десятков тысяч убитых мирных граждан..
И сейчас из за паники ты вторишь пропагандистам и хочешь скинуть ядерную бомбу, не на США, а на Украину..
Так что это, если не паника?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:15
///"Блин, их расстреливать надо из атомного оружия"///
сказано в 2014 году.
автор слов известен.
с хлебом на голове которая.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:15]
сказано в 2014 году.
автор слов известен.
с хлебом на голове которая.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:15]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:18
Скабеева, Соловьев..
их реально кто нибудь смотрит и слушает?
наверное только цошникии и их фанаты. .
любимые их передачи видать.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:20]
их реально кто нибудь смотрит и слушает?
наверное только цошникии и их фанаты. .
любимые их передачи видать.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:20]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:19
Цитата:
Самое удивительное - что про этих персонажей я узнал только от их ненавистников, на этом сайте в том числе. Я не знаю даже какие передачи они ведут и на каких каналах. Там ещё какая-то фамилия одна была.
Цитата:
Мировая война - это не только ядерное оружие.
Цитата:
Я бы не был так категричен.
Цитата:
Это где я такое писал?
Цитата:
В панике я бы продал квартиру за бесценок и уехал бы назад в Кустанай. Вот это была бы паника. А пока что я готов служить, если будет мобилизация.
[Исправлено: Victor Yang, 20.09.2022 - 15:22]
111:
Скабеева или Соловьев..
Скабеева или Соловьев..
Самое удивительное - что про этих персонажей я узнал только от их ненавистников, на этом сайте в том числе. Я не знаю даже какие передачи они ведут и на каких каналах. Там ещё какая-то фамилия одна была.
Цитата:
111:
применить по украинскому народу ядерное оружие?
применить по украинскому народу ядерное оружие?
Мировая война - это не только ядерное оружие.
Цитата:
111:
не было бы вас там, не было бы этой войны, не было бы десятков тысяч убитых мирных граждан..
не было бы вас там, не было бы этой войны, не было бы десятков тысяч убитых мирных граждан..
Я бы не был так категричен.
Цитата:
111:
хочешь скинуть ядерную бомбу, не на США, а на Украину..
хочешь скинуть ядерную бомбу, не на США, а на Украину..
Это где я такое писал?
Цитата:
111: Так что это, если не паника?
В панике я бы продал квартиру за бесценок и уехал бы назад в Кустанай. Вот это была бы паника. А пока что я готов служить, если будет мобилизация.
[Исправлено: Victor Yang, 20.09.2022 - 15:22]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 15:26
Цитата:
Хех..
Тогда каким образом ты решил что будет мировая война, из за Паники Стремоусова и Пушилина, мол заберите нас в состав России, а потом уже типа это Россия, мобилизация и тд и тп?
Но это же паника на фоне отступления.
И да, панику разводят ваши пропагандисты, о ядерном оружии.
А каким образом еще может случиться третья мировая?
Вы пол года делаете Спецоперацию и с какого перепуга начали пугать всех остальных третьей мировой, что то должно ведь случиться и что же это, как не подлость российских войс в АЭС или закидывание ядерной бомбы из за отчаяния на Киев?
Проигрываете же..
Крым скоро потеряете..
В этом паника..
Victor Yang:
Это где я такое писал?
Это где я такое писал?
Хех..
Тогда каким образом ты решил что будет мировая война, из за Паники Стремоусова и Пушилина, мол заберите нас в состав России, а потом уже типа это Россия, мобилизация и тд и тп?
Но это же паника на фоне отступления.
И да, панику разводят ваши пропагандисты, о ядерном оружии.
А каким образом еще может случиться третья мировая?
Вы пол года делаете Спецоперацию и с какого перепуга начали пугать всех остальных третьей мировой, что то должно ведь случиться и что же это, как не подлость российских войс в АЭС или закидывание ядерной бомбы из за отчаяния на Киев?
Проигрываете же..
Крым скоро потеряете..
В этом паника..
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