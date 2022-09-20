Отправлено: - 15:10

Victor Yang:

Ну и мировая война - на то и мировая, что всех заденет. Цитата:

Цитата:Господи...Скабеева или Соловьев..Сейчас слышу их..Так все ьаки вы россияне собрались от паники и безысходности применить по украинскому народу ядерное оружие?Тогда да, тогда само собой, в ответ на это надо так же мочить тех, кто его применит.Так это да, это паника Енг, не надо тут оправдывать Бучу или Изюм, не было бы вас там, не было бы этой войны, не было бы десятков тысяч убитых мирных граждан..И сейчас из за паники ты вторишь пропагандистам и хочешь скинуть ядерную бомбу, не на США, а на Украину..Так что это, если не паника?