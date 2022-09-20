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Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45119
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 10:18
В ходе беседы с Королем Чарльзом III Председатель Сената информировал собеседника о том, что по решению Президента в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8765
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 10:18
тююю, а почему не Горбачева? Почему не Шатунова? Эти люди намного ближе простому народу Казахстана.
Или преклонение перед спонсорами?
Или преклонение перед спонсорами?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1060
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 10:49
Цитата:
Мне тоже непонятно,а что она сделала для нас и вообще знала ли?? Горбачёв подарил нам свободу,Шатунов хорошие песенки,а Королева английская что?? Считаю не справедливо и жители Насрултана должны выразить свою позицию!
yudjin:
Или преклонение
Или преклонение
Мне тоже непонятно,а что она сделала для нас и вообще знала ли?? Горбачёв подарил нам свободу,Шатунов хорошие песенки,а Королева английская что?? Считаю не справедливо и жители Насрултана должны выразить свою позицию!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 908
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 10:55
А где наши ономасты, которые кричали, а что сделал Гагарин для Казазстана? Скромно помалкивают что-то
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12966
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 11:04
Цитата:
При нем желтоксан у нас тут произошел
Нельзя
Цитата:
Мелочь пузатая
Цитата:
Также далеки как королева Англии и как Наташа Королёва
Цитата:
По всей видимости это такой же пост троллинг северного соседа как делают украинцы предложившие убрать памятник Екатерине и заменить его памятником чуваку из опять же пародийного гей порно как бы намекая вот ваша Екатерина для нас такого же уровня как и этот актер)
Так и у нас решили сделать
Цитата:
Ну пока такие как ты будут кричать тут Казазстан то гагаринов тут будет становится все меньше))
К слову он такое же отношение имеет к Казахстану как и королева Англии
А улицы в честь него есть так что...)
yudjin:
тююю, а почему не Горбачева?
тююю, а почему не Горбачева?
При нем желтоксан у нас тут произошел
Нельзя
Цитата:
yudjin:
Почему не Шатунова?
Почему не Шатунова?
Мелочь пузатая
Цитата:
yudjin:
Эти люди намного ближе простому народу Казахстана.
Эти люди намного ближе простому народу Казахстана.
Также далеки как королева Англии и как Наташа Королёва
Цитата:
yudjin:
Или преклонение перед спонсорами?
Или преклонение перед спонсорами?
По всей видимости это такой же пост троллинг северного соседа как делают украинцы предложившие убрать памятник Екатерине и заменить его памятником чуваку из опять же пародийного гей порно как бы намекая вот ваша Екатерина для нас такого же уровня как и этот актер)
Так и у нас решили сделать
Цитата:
Дантист:
, а что сделал Гагарин для Казазстана?
, а что сделал Гагарин для Казазстана?
Ну пока такие как ты будут кричать тут Казазстан то гагаринов тут будет становится все меньше))
К слову он такое же отношение имеет к Казахстану как и королева Англии
А улицы в честь него есть так что...)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17587
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 11:10
видно за то что казнокрадов, коррупционеров,
беглых преступников приютила казахских.
с деньгами народными.
беглых преступников приютила казахских.
с деньгами народными.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 484
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 12:33
В Казахстане мало своих воров в законе и прочих уголовных авторитетов? Почему бы их именами скверы в Астане не называть?
Чем глава самой кровожадной, дикой, варварской, беспардонной, хамской, воровской монархии мира, вторгавшейся силой везде, куда доплывали её корабли, грабившие и убивавшие всех, кого могли ограбить и убить, воровавшие всё, до чего могли дотянуться их загребущие ручёнки, заслужила такой почёт в Казахстане?
[Исправлено: Skeptic, 20.09.2022 - 13:06]
Чем глава самой кровожадной, дикой, варварской, беспардонной, хамской, воровской монархии мира, вторгавшейся силой везде, куда доплывали её корабли, грабившие и убивавшие всех, кого могли ограбить и убить, воровавшие всё, до чего могли дотянуться их загребущие ручёнки, заслужила такой почёт в Казахстане?
[Исправлено: Skeptic, 20.09.2022 - 13:06]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 386
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 12:40
солидарен со всеми комментариями. Незачем тут у нас эти названия устанавливать. Когда коту делать нечего, то он яйца лижет. Так и тут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Новосибирск
- Регистрация:
- 05.04.12
- Сообщений:
- 636
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 13:28
Цитата:
Не совсем так
Кот хотя бы себе лижет.
Когда коту делать нечего, то он яйца лижет. Так и тут.
Не совсем так
Кот хотя бы себе лижет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1463
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 13:43
Почему не пишут на какой срок переименовывают? На год? Или пару месяцев хватит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2798
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 14:23
Полагаю, что если бы королеве британской поставили памятник верхом на лошади, то кумысные патриоты восприняли бы его как очередной памятник никому неизвестному батыру и не возражали. А мнение путинских квасных Z-патриотов уже давно никого не волнует.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 767
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 14:34
А что за возмущение . Сами носите на себе в великий праздник символ ее организации . Даже пчелам сообщили королевским об ее кончине .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17796
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 15:00
Для нас важнее европейские ценности..
Да, действительно, было бы маразмом называть что то в честь каких то, даже пусть и успешных советских деятелей, помогая России пропаганде собирания земель..
Да, действительно, было бы маразмом называть что то в честь каких то, даже пусть и успешных советских деятелей, помогая России пропаганде собирания земель..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17587
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 15:08
вообще то это новость не сегодняшнего дня.
и с похоронами не связана.
дело было еще в июне этого года.
//Поступили предложения о присвоении скверу,
расположенному вдоль проспекта Кабанбай батыра,
имени Королевы Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии Елизаветы II,
а также о присвоении имени Назира Турекулова аллее,
расположенной возле здания Министерства иностранных дел РК
//Как озвучили в маслихате, предложение преследует цель укрепления
двусторонних дипломатических связей. Зеленая зона расположена между комплексом «Салтанат сарайы» и отелем The St. Regis Astana..Маслихат Нур-Султана///
правда от кого поступило предложение, не указывается.
наверное от трех-четырех аксакалов.как всегда.
Ну раз Нур-султана больше нет, то решение недействительно наверное.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:09]
и с похоронами не связана.
дело было еще в июне этого года.
//Поступили предложения о присвоении скверу,
расположенному вдоль проспекта Кабанбай батыра,
имени Королевы Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии Елизаветы II,
а также о присвоении имени Назира Турекулова аллее,
расположенной возле здания Министерства иностранных дел РК
//Как озвучили в маслихате, предложение преследует цель укрепления
двусторонних дипломатических связей. Зеленая зона расположена между комплексом «Салтанат сарайы» и отелем The St. Regis Astana..Маслихат Нур-Султана///
правда от кого поступило предложение, не указывается.
наверное от трех-четырех аксакалов.как всегда.
Ну раз Нур-султана больше нет, то решение недействительно наверное.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 15:09]
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