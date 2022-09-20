Прогноз на 5 дней
ясно+27°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 12% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Собака Гретта и кот Вредина - Как спасали животных из зоны пожаров в Аулиекольском районе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45119
Собака Гретта и кот Вредина - Как спасали животных из зоны пожаров в Аулиекольском районе
Отправлено: 20.09.22 - 12:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач костанайской ветеринарной клиники «Айболит» Елена УТЯТНИКОВА приехала в Аманкарагай утром 4 сентября. В поселке горели дома, жителей уже эвакуировали. Елена вместе со своими сотрудницами спасала собак и кошек.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17577
Re: Собака Гретта и кот Вредина - Как спасали животных из зоны...
Отправлено: 20.09.22 - 12:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
взгляд у собак, как у людей..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: гражданин СССР

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS