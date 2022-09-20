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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 141 из 141«1...139140141
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 01:10
#2101
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я тоже Вас хочу разочаровать, просто посмотрите , что означает понятие суверенная страна, то что Вы говорите, понятно все страны зависят друг от друга, от их интересов, от того, какая страна наиболее влиятельная,в зависимости от численности населения, степени вооруженности и т.д. да что я Вам рассказываю, это на уровне обывателей. любая страна не независимая
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 01:13
#2102
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Знаете, простите за прямоту наверное покойный Задорнов был не так уж не прав
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 06:16
#2103
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суверенитет.
Россия – одно из немногих государств, которые обладают глобальным суверенитетом, а в военно-политическом отношении такого рода держав в современном мире лишь три – США, Китай и Российская Федерация.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 07:23]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1461
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 07:26
#2104
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Цитата:
abaika95:
А это ваша мантра теперь что вот вот и вы начнёте пучиться?))

По-моему ясно написано - "в силу их умственных способностей". Протирать штаны в акимате - не означает быть умным
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 09:47
#2105
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простите, а как же Индия, Пакистан, который враждует с Индией, ЮАР, да в конце концов КНДР, который враждует почти со всем миром, не кажется ли Вам, что Вы в своём обожествлении России иногда перегибаете палку
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 09:56
#2106
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Знаете ли. я поехал в гости в Ставрополь, к своим друзьям, они переехали. мотивы были, не об этом. Я приехал и послушал речи их 13 летнего сына. по его словам Костанай это рай на Земле, такой знаете ли сияющий град на холме, все мои попытки рассказать, что это обычный город со своими проблемами, разбивались в пух и прах. Вот так же и Вы со своими представлениями о России, у меня там дочь училась и осталась, езжу к ней, конечно большой город, большие возможности, чего то кардинально лучшего, так чтобы захотелось туда переехать не вижу. А уж про свободу высказываний я вообще сейчас не говорю, что нибудь скажу. сразу мои друзья, которые живут там, говорят, нельзя. лучше в публичном месте так не говорить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12964
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 11:23
#2107
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Цитата:
maxsaf:
Весь мир так решил или какая-то часть мира?

Сильная часть мира так решила)
Цитата:
maxsaf:
Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?

А зачем нам мир в котором Путин пугает всех ядерной кнопкой?)
Цитата:
maxsaf:
А как же астанинская площадка? Причём там вообще была Астана?

А причем тут вообще гражданин Канады украинского происхождения котрый рад бомбежкам своей исторической родины?)
Вишь как запутано)Цитата:
maxsaf:
Ну видимо там какие-то предшествующие пункты соглашения не были выполнены. Там же наверняка очередность указана.

Наверняка или Точно указана что Россия должна прекратить спонсировать терорристов в лугандии?)
Цитата:
maxsaf:
Они могут отправлять наемников и не обязательно из США. А вы не знали?

Аааа
Это наверно о наемнике мотороле речь? Котрый за бабки поехал из какой то попы России где работал мойщиком машин убивать украинцев но потом нечайно потерял голову?)) Его США направило?
Цитата:
maxsaf:
Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать

Ну из колонии то виднее конечно)
Цитата:
Эл-починно:
Те же США зависят от других стран мира таких как Россия

Сша зависит от России??
Это что то новенькое)))
Какой сорт кокаина закупили на этот раз?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12964
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 11:26
#2108
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Цитата:
гражданин СССР:
По-моему ясно написано - "в силу их умственных способностей". Протирать штаны в акимате - не означает быть умным

Киса обиделась что ее братушки отступают а он ничего толком ответить не может по этому поводу)))
Пссс
Даю совет
Пиши что мобилизацию надо проводить в России срочно!
Без мобилизации маленькая бедная Россия одна с огромной украиной не справится)) Цитата:
saba:
Знаете ли. я поехал в гости в Ставрополь, к своим друзьям, они переехали. мотивы были, не об этом. Я приехал и послушал речи их 13 летнего сына. по его словам Костанай это рай на Земле,

13летний пацанчик живя в ставрополе обожает Костанай?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 12:03
#2109
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сегодня пишут вот
//В ряде регионов страны снизились тарифы на воду, отопление, электроэнергию, газ и канализацию. О том, как подешевели коммунальные услуги, узнали журналисты NUR.KZ.
Снижение затронуло жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской и Кызылординской областей, а также городов Алматы и Шымкента. //

три раза прочитал ,наша область не упоминается.
странно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25331
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 12:12
#2110
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Цитата:
alex_60:
три раза прочитал ,наша область не упоминается. странно.

Значит, в области, тарифы - повышаются... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17577
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 12:17
#2111
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Цитата:
drakon:
Значит, в области, тарифы - повышаются..


а, как у вас..
то то ты сразу догадался
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25331
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 12:55
#2112
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Цитата:
alex_60:
а, как у вас..

У меня, только Э.энергтя с 1 октября повышается.
С 26.05 до 37.81 центовЗа 1 киловатт.
За остальное пока - молчат... :lol: ;-)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1461
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 13:34
#2113
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Цитата:
abaika95:
Пиши что мобилизацию надо проводить в России срочно!

Специально для идиотов объясняю- Россия не ведет полномасштабные боевые действия на территории Украины. Вот когда полетят бомбы на мосты, железнодорожные узлы. Будут уничтожены электростанции. Не будет ни света ни воды. Полный транспортный коллапс. Регулярно будут лететь ракеты по центрам принятия решений, по той же Банковой. Вот когда Зеленский не сможет нос высунуть, и будет сидеть при свечке в бомбоубежище - это будет война. Но для тебя, альтернативно одаренного, это ничего не значит. Соросятское образование сказывается))) Не пиши мне больше глупости, нет времени разжевывать тебе все это. Учи настоящую историю. Киса :lol: :lol:
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