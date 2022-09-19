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Перевооружение армии
Перевооружение армии
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45118
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:48
Цитата:
члены нато Турция Греция конфликтуют, и что?
внутри Казахстана конфликты.
Kairat stayer:
опять разразился конфликт.
опять разразился конфликт.
члены нато Турция Греция конфликтуют, и что?
внутри Казахстана конфликты.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:49
Цитата:
Выше же, сам отмечаешь в отношении Марика, что к перевооружению отношения не имеет.
alex_60:
если хотите испоганить ветку, никого звать не надо,
сам придет и сделает это. и тема перевооружения армии РК будет ни при чем.
если хотите испоганить ветку, никого звать не надо,
сам придет и сделает это. и тема перевооружения армии РК будет ни при чем.
Выше же, сам отмечаешь в отношении Марика, что к перевооружению отношения не имеет.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:50
Выше отмечал:
Цитата:
Цитата:
Kairat stayer:
Казахстан волен вооружаться любым экспортным оружием любой страны.
Казахстан волен вооружаться любым экспортным оружием любой страны.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:52
Цитата:
имеет отношение к слову меморандум, которое ты тут употребил,
и значение которого как оказадось,
тебе совсем незнакомо.
от слова совсем.
тупое цитирование до добра не доводит.
прими к сведению.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 09:54]
Kairat stayer:
имеет отношение к слову меморандум, которое ты тут употребил,
и значение которого как оказадось,
тебе совсем незнакомо.
от слова совсем.
тупое цитирование до добра не доводит.
прими к сведению.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 09:54]
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:53
Цитата:
Так, ты за ОДКБ отмечал, при чём тут другие страны. В.Путин ранее говорил А. Сокурову, что на территории субъектов РФ около 2000 спорных вопросов, касающихся границ, не мины ли замедленного действия?
alex_60:
члены нато Турция Греция конфликтуют, и что? внутри Казахстана конфликты.
члены нато Турция Греция конфликтуют, и что? внутри Казахстана конфликты.
Так, ты за ОДКБ отмечал, при чём тут другие страны. В.Путин ранее говорил А. Сокурову, что на территории субъектов РФ около 2000 спорных вопросов, касающихся границ, не мины ли замедленного действия?
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:56
Цитата:
Проехали уже, главное до конца года поступят разведовательно-ударные беспилотники Анка турецкого производства и собирать тоже будут. У Израиля тоже будем закупать, никаких проблем не вижу.
alex_60:
имеет отношение к слову меморандум, которое ты тут употребил, и значение которого как оказадось, тебе совсем незнакомо. от слова совсем.
имеет отношение к слову меморандум, которое ты тут употребил, и значение которого как оказадось, тебе совсем незнакомо. от слова совсем.
Проехали уже, главное до конца года поступят разведовательно-ударные беспилотники Анка турецкого производства и собирать тоже будут. У Израиля тоже будем закупать, никаких проблем не вижу.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:59
Цитата:
Давай ближе к теме, без ухода в сторону, как сам говоришь. Перевооружатся надо и будем. нравится тебе или нет и закупать оружие будем передовое и эффективное из разных стран.
Kairat stayer:
Давай ближе к теме, без ухода в сторону, как сам говоришь. Перевооружатся надо и будем. нравится тебе или нет и закупать оружие будем передовое и эффективное из разных стран.
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 10:02
Цитата:
Скажу корректно, так, ты сам постоянно этим занимаешься, тоже пожалуйста прими к сведению.
alex_60:
тупое цитирование до добра не доводит. прими к сведению.
тупое цитирование до добра не доводит. прими к сведению.
Скажу корректно, так, ты сам постоянно этим занимаешься, тоже пожалуйста прими к сведению.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12962
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:14
Цитата:
О чувствуется этот кислый запах методички)
Если до этого народу хватало и Россия воевала как надо то после позорного отступления и окрика сверху вас заставляют писать что народу нет,все пропало и срочно нужно проводить мобилизацию?)
Моргни два раза если ДА)
Цитата:
Еще раз
И что этот дрон разведчик сделает с этой колонной?
Если в армии БМП не хватает,джипов,бронников современных и гранатомётов то о каких дронах вообще может идти речь?
В нашем случае дрон бесполезная игрушка пока армия не модернизирована по натовскому образцу
viktorian85:
Есть такое. Народу на такой длинный фронт не хватает. Всего 130 тысяч в сво участвует. Надеюсь скоро начнут воевать уже серьезно, а не на полшишечки.
Есть такое. Народу на такой длинный фронт не хватает. Всего 130 тысяч в сво участвует. Надеюсь скоро начнут воевать уже серьезно, а не на полшишечки.
О чувствуется этот кислый запах методички)
Если до этого народу хватало и Россия воевала как надо то после позорного отступления и окрика сверху вас заставляют писать что народу нет,все пропало и срочно нужно проводить мобилизацию?)
Моргни два раза если ДА)
Цитата:
Salnik Anatoliy:
При движении колонн на марше, выставляются со всех четырёх сторон звенья.Даже один дрон увидит опасность раньше, детальнее, чем солдатики в этих четырёх БТР.
При движении колонн на марше, выставляются со всех четырёх сторон звенья.Даже один дрон увидит опасность раньше, детальнее, чем солдатики в этих четырёх БТР.
Еще раз
И что этот дрон разведчик сделает с этой колонной?
Если в армии БМП не хватает,джипов,бронников современных и гранатомётов то о каких дронах вообще может идти речь?
В нашем случае дрон бесполезная игрушка пока армия не модернизирована по натовскому образцу
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8876
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:28
Цитата:
Друзья уехавшие в своё время в Германию,рассказывали про свою службу в армии.
Армия была недалеко от дома,на выходные их отпускали к родным.В самой армии вечером за ужином разрешалась банка пива,длилось всё это удовольствие 2 месяца.
Вот такая она армия НАТО.
[Исправлено: Gljuk, 20.09.2022 - 11:38]
abaika95:
В нашем случае дрон бесполезная игрушка пока армия не модернизирована по натовскому образцу
В нашем случае дрон бесполезная игрушка пока армия не модернизирована по натовскому образцу
Друзья уехавшие в своё время в Германию,рассказывали про свою службу в армии.
Армия была недалеко от дома,на выходные их отпускали к родным.В самой армии вечером за ужином разрешалась банка пива,длилось всё это удовольствие 2 месяца.
Вот такая она армия НАТО.
[Исправлено: Gljuk, 20.09.2022 - 11:38]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17788
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:30
Цитата:
Хех..
Где я сказал что автор глуп?
Для начала думаю надо научиться культуре русской речи и не говорить желаемое за действительное.
Согласен?
Salnik Anatoliy:
что я глупый. А
что я глупый. А
Хех..
Где я сказал что автор глуп?
Для начала думаю надо научиться культуре русской речи и не говорить желаемое за действительное.
Согласен?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17788
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:32
Цитата:
Со мной лично пересекаться не надо.
Все по статье, в которой нет ни доводов, нет ничего о разработках, нет ничего о конкретных вооружениях.
Статья глупость.
Статья фейк.
Просто бездоказательнпя писанина, чтоб просто написать, без конкретики и без никаких доказательств, без точных характеристик вооружения.
Salnik Anatoliy:
Поэтому был бы рад не пересекаться с Вами в комментах, где слово " глупость" норма общения. Конечно, если Вы положите
Поэтому был бы рад не пересекаться с Вами в комментах, где слово " глупость" норма общения. Конечно, если Вы положите
Со мной лично пересекаться не надо.
Все по статье, в которой нет ни доводов, нет ничего о разработках, нет ничего о конкретных вооружениях.
Статья глупость.
Статья фейк.
Просто бездоказательнпя писанина, чтоб просто написать, без конкретики и без никаких доказательств, без точных характеристик вооружения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12962
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:44
Цитата:
Интересная ситуация
То есть эти сытые и довольные педики которые только пиво могут пить да домой бегать на выходные уже 7 месяц спокойно бьют супер мужиков из российской армии,берут их в плен топят их корабли и заставляют отступать до границы?
Цитата:
Практичные немцы
Зачем держать ватагу мужиков по году в казарме? Носки их учить стирать и полы мыть?
Они за 2 месяца научили людей стрелять,чистить оружие и взаимодействовать в боевом порядке и всё можно по домам
Танками же и артиллерией у них контрактники профессионалы занимаются
У них армия это работа,обычная работа со своим профсоюзом
В России же армия это смесь пионер лагеря и зоны где молодых пацанов учат не стрелять а только подчинятся каким то алкашам со звёздочками
Вот мы видим результаты
250 тысячная группировка таких алкашей зашла в Украину а выйти не знает как
Добринцофф:
Я вообще не знаю кто у них воевать то будет,там же половина мужиков педики,а другие просто сытые и довольные их и так всё устраивает.
Я вообще не знаю кто у них воевать то будет,там же половина мужиков педики,а другие просто сытые и довольные их и так всё устраивает.
Интересная ситуация
То есть эти сытые и довольные педики которые только пиво могут пить да домой бегать на выходные уже 7 месяц спокойно бьют супер мужиков из российской армии,берут их в плен топят их корабли и заставляют отступать до границы?
Цитата:
Добринцофф:
пива,длилось всё это удовольствие 2 месяца.
пива,длилось всё это удовольствие 2 месяца.
Практичные немцы
Зачем держать ватагу мужиков по году в казарме? Носки их учить стирать и полы мыть?
Они за 2 месяца научили людей стрелять,чистить оружие и взаимодействовать в боевом порядке и всё можно по домам
Танками же и артиллерией у них контрактники профессионалы занимаются
У них армия это работа,обычная работа со своим профсоюзом
В России же армия это смесь пионер лагеря и зоны где молодых пацанов учат не стрелять а только подчинятся каким то алкашам со звёздочками
Вот мы видим результаты
250 тысячная группировка таких алкашей зашла в Украину а выйти не знает как
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:48
в казахской армии сколько человек то,
тысяча хоть будет?
в январе же пришлось помощи просить.
для защиты от хулиганов.
может там и перевооружать то некого.
к пестикам по лимонке добавить в карман и достаточно.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 11:50]
тысяча хоть будет?
в январе же пришлось помощи просить.
для защиты от хулиганов.
может там и перевооружать то некого.
к пестикам по лимонке добавить в карман и достаточно.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 11:50]
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