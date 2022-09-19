Отправлено: - 11:14

viktorian85:

Есть такое. Народу на такой длинный фронт не хватает. Всего 130 тысяч в сво участвует. Надеюсь скоро начнут воевать уже серьезно, а не на полшишечки.

Salnik Anatoliy:

При движении колонн на марше, выставляются со всех четырёх сторон звенья.Даже один дрон увидит опасность раньше, детальнее, чем солдатики в этих четырёх БТР.

Цитата:О чувствуется этот кислый запах методички)Если до этого народу хватало и Россия воевала как надо то после позорного отступления и окрика сверху вас заставляют писать что народу нет,все пропало и срочно нужно проводить мобилизацию?)Моргни два раза если ДА)Цитата:Еще разИ что этот дрон разведчик сделает с этой колонной?Если в армии БМП не хватает,джипов,бронников современных и гранатомётов то о каких дронах вообще может идти речь?В нашем случае дрон бесполезная игрушка пока армия не модернизирована по натовскому образцу