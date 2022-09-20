Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 01:10
я тоже Вас хочу разочаровать, просто посмотрите , что означает понятие суверенная страна, то что Вы говорите, понятно все страны зависят друг от друга, от их интересов, от того, какая страна наиболее влиятельная,в зависимости от численности населения, степени вооруженности и т.д. да что я Вам рассказываю, это на уровне обывателей. любая страна не независимая
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 01:13
Знаете, простите за прямоту наверное покойный Задорнов был не так уж не прав
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 06:16
суверенитет.
Россия – одно из немногих государств, которые обладают глобальным суверенитетом, а в военно-политическом отношении такого рода держав в современном мире лишь три – США, Китай и Российская Федерация.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 07:23]
Россия – одно из немногих государств, которые обладают глобальным суверенитетом, а в военно-политическом отношении такого рода держав в современном мире лишь три – США, Китай и Российская Федерация.
[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 07:23]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 07:26
Цитата:
По-моему ясно написано - "в силу их умственных способностей". Протирать штаны в акимате - не означает быть умным
abaika95:
А это ваша мантра теперь что вот вот и вы начнёте пучиться?))
А это ваша мантра теперь что вот вот и вы начнёте пучиться?))
По-моему ясно написано - "в силу их умственных способностей". Протирать штаны в акимате - не означает быть умным
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 09:47
простите, а как же Индия, Пакистан, который враждует с Индией, ЮАР, да в конце концов КНДР, который враждует почти со всем миром, не кажется ли Вам, что Вы в своём обожествлении России иногда перегибаете палку
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 09:56
Знаете ли. я поехал в гости в Ставрополь, к своим друзьям, они переехали. мотивы были, не об этом. Я приехал и послушал речи их 13 летнего сына. по его словам Костанай это рай на Земле, такой знаете ли сияющий град на холме, все мои попытки рассказать, что это обычный город со своими проблемами, разбивались в пух и прах. Вот так же и Вы со своими представлениями о России, у меня там дочь училась и осталась, езжу к ней, конечно большой город, большие возможности, чего то кардинально лучшего, так чтобы захотелось туда переехать не вижу. А уж про свободу высказываний я вообще сейчас не говорю, что нибудь скажу. сразу мои друзья, которые живут там, говорят, нельзя. лучше в публичном месте так не говорить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 11:23
Цитата:
Сильная часть мира так решила)
Цитата:
А зачем нам мир в котором Путин пугает всех ядерной кнопкой?)
Цитата:
А причем тут вообще гражданин Канады украинского происхождения котрый рад бомбежкам своей исторической родины?)
Вишь как запутано)Цитата:
Наверняка или Точно указана что Россия должна прекратить спонсировать терорристов в лугандии?)
Цитата:
Аааа
Это наверно о наемнике мотороле речь? Котрый за бабки поехал из какой то попы России где работал мойщиком машин убивать украинцев но потом нечайно потерял голову?)) Его США направило?
Цитата:
Ну из колонии то виднее конечно)
Цитата:
Сша зависит от России??
Это что то новенькое)))
Какой сорт кокаина закупили на этот раз?)
maxsaf:
Весь мир так решил или какая-то часть мира?
Весь мир так решил или какая-то часть мира?
Сильная часть мира так решила)
Цитата:
maxsaf:
Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?
Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?
А зачем нам мир в котором Путин пугает всех ядерной кнопкой?)
Цитата:
maxsaf:
А как же астанинская площадка? Причём там вообще была Астана?
А как же астанинская площадка? Причём там вообще была Астана?
А причем тут вообще гражданин Канады украинского происхождения котрый рад бомбежкам своей исторической родины?)
Вишь как запутано)Цитата:
maxsaf:
Ну видимо там какие-то предшествующие пункты соглашения не были выполнены. Там же наверняка очередность указана.
Ну видимо там какие-то предшествующие пункты соглашения не были выполнены. Там же наверняка очередность указана.
Наверняка или Точно указана что Россия должна прекратить спонсировать терорристов в лугандии?)
Цитата:
maxsaf:
Они могут отправлять наемников и не обязательно из США. А вы не знали?
Они могут отправлять наемников и не обязательно из США. А вы не знали?
Аааа
Это наверно о наемнике мотороле речь? Котрый за бабки поехал из какой то попы России где работал мойщиком машин убивать украинцев но потом нечайно потерял голову?)) Его США направило?
Цитата:
maxsaf:
Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать
Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать
Ну из колонии то виднее конечно)
Цитата:
Эл-починно:
Те же США зависят от других стран мира таких как Россия
Те же США зависят от других стран мира таких как Россия
Сша зависит от России??
Это что то новенькое)))
Какой сорт кокаина закупили на этот раз?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 11:26
Цитата:
Киса обиделась что ее братушки отступают а он ничего толком ответить не может по этому поводу)))
Пссс
Даю совет
Пиши что мобилизацию надо проводить в России срочно!
Без мобилизации маленькая бедная Россия одна с огромной украиной не справится)) Цитата:
13летний пацанчик живя в ставрополе обожает Костанай?)
гражданин СССР:
По-моему ясно написано - "в силу их умственных способностей". Протирать штаны в акимате - не означает быть умным
По-моему ясно написано - "в силу их умственных способностей". Протирать штаны в акимате - не означает быть умным
Киса обиделась что ее братушки отступают а он ничего толком ответить не может по этому поводу)))
Пссс
Даю совет
Пиши что мобилизацию надо проводить в России срочно!
Без мобилизации маленькая бедная Россия одна с огромной украиной не справится)) Цитата:
saba:
Знаете ли. я поехал в гости в Ставрополь, к своим друзьям, они переехали. мотивы были, не об этом. Я приехал и послушал речи их 13 летнего сына. по его словам Костанай это рай на Земле,
Знаете ли. я поехал в гости в Ставрополь, к своим друзьям, они переехали. мотивы были, не об этом. Я приехал и послушал речи их 13 летнего сына. по его словам Костанай это рай на Земле,
13летний пацанчик живя в ставрополе обожает Костанай?)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать