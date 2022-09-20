Отправлено: - 11:23

maxsaf:

Весь мир так решил или какая-то часть мира?

maxsaf:

Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?

maxsaf:

А как же астанинская площадка? Причём там вообще была Астана?

maxsaf:

Ну видимо там какие-то предшествующие пункты соглашения не были выполнены. Там же наверняка очередность указана.

maxsaf:

Они могут отправлять наемников и не обязательно из США. А вы не знали?

maxsaf:

Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать

Эл-починно:

Те же США зависят от других стран мира таких как Россия

Цитата:Сильная часть мира так решила)Цитата:А зачем нам мир в котором Путин пугает всех ядерной кнопкой?)Цитата:А причем тут вообще гражданин Канады украинского происхождения котрый рад бомбежкам своей исторической родины?)Вишь как запутано)Цитата:Наверняка или Точно указана что Россия должна прекратить спонсировать терорристов в лугандии?)Цитата:АаааЭто наверно о наемнике мотороле речь? Котрый за бабки поехал из какой то попы России где работал мойщиком машин убивать украинцев но потом нечайно потерял голову?)) Его США направило?Цитата:Ну из колонии то виднее конечно)Цитата:Сша зависит от России??Это что то новенькое)))Какой сорт кокаина закупили на этот раз?)