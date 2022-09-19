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≡ Перевооружение армии
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45118
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17572
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:48
#60
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Цитата:
Kairat stayer:
опять разразился конфликт.


члены нато Турция Греция конфликтуют, и что?
внутри Казахстана конфликты.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3246
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:49
#61
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Цитата:
alex_60:
если хотите испоганить ветку, никого звать не надо,
сам придет и сделает это. и тема перевооружения армии РК будет ни при чем.


Выше же, сам отмечаешь в отношении Марика, что к перевооружению отношения не имеет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3246
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:50
#62
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Выше отмечал:

Цитата:
Kairat stayer:
Казахстан волен вооружаться любым экспортным оружием любой страны.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17572
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:52
#63
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Цитата:
Kairat stayer:


имеет отношение к слову меморандум, которое ты тут употребил,
и значение которого как оказадось,
тебе совсем незнакомо.
от слова совсем.
тупое цитирование до добра не доводит.
прими к сведению.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 09:54]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3246
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:53
#64
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Цитата:
alex_60:
члены нато Турция Греция конфликтуют, и что? внутри Казахстана конфликты.


Так, ты за ОДКБ отмечал, при чём тут другие страны. В.Путин ранее говорил А. Сокурову, что на территории субъектов РФ около 2000 спорных вопросов, касающихся границ, не мины ли замедленного действия?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3246
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:56
#65
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Цитата:
alex_60:
имеет отношение к слову меморандум, которое ты тут употребил, и значение которого как оказадось, тебе совсем незнакомо. от слова совсем.


Проехали уже, главное до конца года поступят разведовательно-ударные беспилотники Анка турецкого производства и собирать тоже будут. У Израиля тоже будем закупать, никаких проблем не вижу.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3246
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:59
#66
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Цитата:
Kairat stayer:


Давай ближе к теме, без ухода в сторону, как сам говоришь. Перевооружатся надо и будем. нравится тебе или нет и закупать оружие будем передовое и эффективное из разных стран.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3246
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 10:02
#67
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Цитата:
alex_60:
тупое цитирование до добра не доводит. прими к сведению.


Скажу корректно, так, ты сам постоянно этим занимаешься, тоже пожалуйста прими к сведению.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12962
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:14
#68
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Цитата:
viktorian85:
Есть такое. Народу на такой длинный фронт не хватает. Всего 130 тысяч в сво участвует. Надеюсь скоро начнут воевать уже серьезно, а не на полшишечки.

О чувствуется этот кислый запах методички)
Если до этого народу хватало и Россия воевала как надо то после позорного отступления и окрика сверху вас заставляют писать что народу нет,все пропало и срочно нужно проводить мобилизацию?)
Моргни два раза если ДА)
Цитата:
Salnik Anatoliy:
При движении колонн на марше, выставляются со всех четырёх сторон звенья.Даже один дрон увидит опасность раньше, детальнее, чем солдатики в этих четырёх БТР.

Еще раз
И что этот дрон разведчик сделает с этой колонной?
Если в армии БМП не хватает,джипов,бронников современных и гранатомётов то о каких дронах вообще может идти речь?
В нашем случае дрон бесполезная игрушка пока армия не модернизирована по натовскому образцу
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8876
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:28
#69
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Цитата:
abaika95:
В нашем случае дрон бесполезная игрушка пока армия не модернизирована по натовскому образцу

Друзья уехавшие в своё время в Германию,рассказывали про свою службу в армии.
Армия была недалеко от дома,на выходные их отпускали к родным.В самой армии вечером за ужином разрешалась банка пива,длилось всё это удовольствие 2 месяца.
Вот такая она армия НАТО.

[Исправлено: Gljuk, 20.09.2022 - 11:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17788
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:30
#70
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
что я глупый. А


Хех..
Где я сказал что автор глуп?
Для начала думаю надо научиться культуре русской речи и не говорить желаемое за действительное.
Согласен?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17788
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:32
#71
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Поэтому был бы рад не пересекаться с Вами в комментах, где слово " глупость" норма общения. Конечно, если Вы положите

Со мной лично пересекаться не надо.
Все по статье, в которой нет ни доводов, нет ничего о разработках, нет ничего о конкретных вооружениях.
Статья глупость.
Статья фейк.
Просто бездоказательнпя писанина, чтоб просто написать, без конкретики и без никаких доказательств, без точных характеристик вооружения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12962
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:44
#72
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Цитата:
Добринцофф:
Я вообще не знаю кто у них воевать то будет,там же половина мужиков педики,а другие просто сытые и довольные их и так всё устраивает.

Интересная ситуация
То есть эти сытые и довольные педики которые только пиво могут пить да домой бегать на выходные уже 7 месяц спокойно бьют супер мужиков из российской армии,берут их в плен топят их корабли и заставляют отступать до границы?
Цитата:
Добринцофф:
пива,длилось всё это удовольствие 2 месяца.

Практичные немцы
Зачем держать ватагу мужиков по году в казарме? Носки их учить стирать и полы мыть?
Они за 2 месяца научили людей стрелять,чистить оружие и взаимодействовать в боевом порядке и всё можно по домам
Танками же и артиллерией у них контрактники профессионалы занимаются
У них армия это работа,обычная работа со своим профсоюзом
В России же армия это смесь пионер лагеря и зоны где молодых пацанов учат не стрелять а только подчинятся каким то алкашам со звёздочками
Вот мы видим результаты
250 тысячная группировка таких алкашей зашла в Украину а выйти не знает как
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17572
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 11:48
#73
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в казахской армии сколько человек то,
тысяча хоть будет?
в январе же пришлось помощи просить.
для защиты от хулиганов.
может там и перевооружать то некого.
к пестикам по лимонке добавить в карман и достаточно.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 11:50]
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