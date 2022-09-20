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≡ Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45118
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 10:18
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В ходе беседы с Королем Чарльзом III Председатель Сената информировал собеседника о том, что по решению Президента в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8765
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 10:18
#1
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тююю, а почему не Горбачева? Почему не Шатунова? Эти люди намного ближе простому народу Казахстана.
Или преклонение перед спонсорами?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1060
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 10:49
#2
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Цитата:
yudjin:
Или преклонение

Мне тоже непонятно,а что она сделала для нас и вообще знала ли?? Горбачёв подарил нам свободу,Шатунов хорошие песенки,а Королева английская что?? Считаю не справедливо и жители Насрултана должны выразить свою позицию! :lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
908
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 10:55
#3
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А где наши ономасты, которые кричали, а что сделал Гагарин для Казазстана? Скромно помалкивают что-то
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12962
Re: Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь...
Отправлено: 20.09.22 - 11:04
#4
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Цитата:
yudjin:
тююю, а почему не Горбачева?

При нем желтоксан у нас тут произошел
Нельзя
Цитата:
yudjin:
Почему не Шатунова?

Мелочь пузатая
Цитата:
yudjin:
Эти люди намного ближе простому народу Казахстана.

Также далеки как королева Англии и как Наташа Королёва
Цитата:
yudjin:
Или преклонение перед спонсорами?

По всей видимости это такой же пост троллинг северного соседа как делают украинцы предложившие убрать памятник Екатерине и заменить его памятником чуваку из опять же пародийного гей порно как бы намекая вот ваша Екатерина для нас такого же уровня как и этот актер)

Так и у нас решили сделать
Цитата:
Дантист:
, а что сделал Гагарин для Казазстана?

Ну пока такие как ты будут кричать тут Казазстан то гагаринов тут будет становится все меньше))
К слову он такое же отношение имеет к Казахстану как и королева Англии
А улицы в честь него есть так что...)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17572
Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II
Отправлено: 20.09.22 - 11:10
#5
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видно за то что казнокрадов, коррупционеров,
беглых преступников приютила казахских.
с деньгами народными.
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