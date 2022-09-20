Отправлено: - 11:04

yudjin:

тююю, а почему не Горбачева?

yudjin:

Почему не Шатунова?

yudjin:

Эти люди намного ближе простому народу Казахстана.

yudjin:

Или преклонение перед спонсорами?

Дантист:

, а что сделал Гагарин для Казазстана?

Цитата:При нем желтоксан у нас тут произошелНельзяЦитата:Мелочь пузатаяЦитата:Также далеки как королева Англии и как Наташа КоролёваЦитата:По всей видимости это такой же пост троллинг северного соседа как делают украинцы предложившие убрать памятник Екатерине и заменить его памятником чуваку из опять же пародийного гей порно как бы намекая вот ваша Екатерина для нас такого же уровня как и этот актер)Так и у нас решили сделатьЦитата:Ну пока такие как ты будут кричать тут Казазстан то гагаринов тут будет становится все меньше))К слову он такое же отношение имеет к Казахстану как и королева АнглииА улицы в честь него есть так что...)