Re: Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!

Отправлено: - 11:08

Чем больше в народных новостях пропускают "Ильяса" тем больше колонка народных новостей дискредитируют себя.

Нет я за плюрализм и объективность пусть пишет но так получается он захватил народные новости и по сути опошлил