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≡ Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45118
Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
Отправлено: 20.09.22 - 11:08
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Этот нехороший человек со своими пожарами чуть не увел всех нас от обсуждения - обращения в народ, посланного президентом. Что я из этого понял
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12962
Re: Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
Отправлено: 20.09.22 - 11:08
#1
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Чем больше в народных новостях пропускают "Ильяса" тем больше колонка народных новостей дискредитируют себя.
Нет я за плюрализм и объективность пусть пишет но так получается он захватил народные новости и по сути опошлил
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