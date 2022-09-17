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≡ Переименование столицы и однократное президентство: Токаев подписал поправки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45118
Переименование столицы и однократное президентство: Токаев подписал поправки
Отправлено: 17.09.22 - 19:07
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию. Поправки содержат нормы о переименовании столицы в Астану и однократном президентом сроке без права переизбрания.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17572
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 17.09.22 - 19:07
#1
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ну все, теперь заживем.
не то что как раньше.
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
436
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 17.09.22 - 19:16
#2
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На конституционном уровне закрепите уже запрет на переименование городов, а тем более, столицы РК.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
922
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 17.09.22 - 19:32
#3
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Цитата:
lelik1375:

не не, пусть переименовывают, там глядишь, и страну переименуют в ономастном угаре.
В пустыностан например
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5519
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 17.09.22 - 20:21
#4
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Теперь не мешало бы дать историческую оценку деятельности первого президента, как например это сделал Хрущев про Сталина. Думаю, найдутся много желающих пнуть уходящего лидера, найдутся кто опять будет демонстративно рыдать в стиле перуашева,
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17214
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 17.09.22 - 20:29
#5
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Цитата:
lelik1375:
На конституционном уровне закрепите уже запрет на переименование городов, а тем более, столицы РК.

А смысл? Один закрепит, другой раскрепит. И оба раза - по воле народа :lol: .

Цитата:
сайлау курманов:
Теперь не мешало бы дать историческую оценку деятельности первого президента

Желательно в долларах 8-)
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
358
Переименование столицы и однократное президентство: Токаев подписал поправки
Отправлено: 17.09.22 - 20:46
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Теперь не мешало бы дать историческую оценку деятельности первого президента


Да какая там оценка. На фоне откровенно убогого Ельцина еще как-то смотрелся своими мыслями, идеями и предложениями, а как тот закончился, то и он, по большому счету, тоже. В экономических делах понимал что-либо крайне мало, да и откуда этому взяться у партийного секретаря. Чем он занимался всю свою советскую жизнь - вещал красивые фразы с трибун и подлизывал кого надо. Интересная вещь - а ведь ни один из постсоветских лидеров, которые пришли из КПСС к власти в республиках СССР, ничем позитивным в своей деятельности, в смысле строительства хорошего нового, замечены не были. В этом я, кстати, вижу одну из причин развала СССР. Эти люди, как оказывается по сути, ничего не умели, а были на вершине власти. Значит попадали они туда интригами, хитростью и прочими делами, но никак не умением что-то создавать
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
54
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 18.09.22 - 22:00
#7
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....Это такая стратегия 2030 с её многовекторностью переименновать.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
908
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 20.09.22 - 11:06
#8
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Первый менял Конституцию, когда хотел и как хотел. Так почему третьему этого не сделать. Второй пока во власти иллюзий и хорошо если прозреет, а первый так в них и остался.
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