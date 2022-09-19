Отправлено: - 08:54

Kairat stayer:

В части касающейся перевооружения, мы конечно должны изучать опыт, как в применении высокотехнологичного оружия так и подготовки вооруженных сил Израиля, Украины, Азербайджана и других стран.

Цитата:мы- это кто? пятая колонна сша?Азербайджан,Украину приплел.ты с военной доктриной Казахстана знаком?так вот, статья 37, пункт 6//6) развитие системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС);///так кто такие мы, которые за нато ,Азербайджан,Украину ?