Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК. Читать новость
Kairat stayer: В части касающейся перевооружения, мы конечно должны изучать опыт, как в применении высокотехнологичного оружия так и подготовки вооруженных сил Израиля, Украины, Азербайджана и других стран.
мы- это кто? пятая колонна сша? Азербайджан,Украину приплел. ты с военной доктриной Казахстана знаком? так вот, статья 37, пункт 6 //6) развитие системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС);/// так кто такие мы, которые за нато ,Азербайджан,Украину ?
alex_60: так вот, статья 37, пункт 6 //6) развитие системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС);/// так кто такие мы, которые за нато ,Азербайджан,Украину ?
Цитата:
Kairat stayer: Казахстан волен вооружаться любым экспортным оружием любой страны.
в 2010 году. //В Астане проходит закрытый суд над бывшим вице-министром обороны Кажимуратом Маермановым и гражданином Израиля Борисом Шейнкманом// ///По сообщению казахстанской газеты «Время», согласно экспертизе КНБ, при модернизации казахстанского вооружения израильскими компаниями «не создали никаких особых и исключительных новшеств» и «аналогичную модернизацию можно было произвести на базе отечественных предприятий».//
///следствие считает, что, помимо военно-технического ущерба - технических дефектов модернизированной артиллерии, Казахстану был нанесен и материальный ущерб на сумму 82 миллиона долларов из 190 миллионов долларов, выплаченных группе частных и государственных компаний военно-промышленного комплекса Израиля в 2007–2008 годах.// ///Израильская фирма Soltam Systems LTD после передачи военных технологий и обучения персонала должна была наладить на базе Петропавловского завода тяжелого машиностроения линию по модернизации военной техники образца 60–80-х годов выпуска. Казахстанский завод имел опыт работы в данной сфере и по заказу советской военной промышленности производил выпуск важных компонентов ракетной техники.Однако после первых же полевых испытаний было выявлены как просчеты израильских инженеров, так и некачественная сборка лицензионных систем на казахстанских оборонных предприятиях.// ///проблемы возникли и в ходе испытаний беспилотных летательных аппаратов производства Aeronautics, которые должны были объединить артиллерийские батареи в единую высокоточную огневую систему///
и так далее и тому подобное. вот такое сотрудничество. как тебе аргументы?
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