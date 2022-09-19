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≡ Перевооружение армии
 
 
Страница 4 из 5«12345»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45116
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17569
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 08:54
#45
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Цитата:
Kairat stayer:
В части касающейся перевооружения, мы конечно должны изучать опыт, как в применении высокотехнологичного оружия так и подготовки вооруженных сил Израиля, Украины, Азербайджана и других стран.


мы- это кто? пятая колонна сша?
Азербайджан,Украину приплел.
ты с военной доктриной Казахстана знаком?
так вот, статья 37, пункт 6
//6) развитие системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС);///
так кто такие мы, которые за нато ,Азербайджан,Украину ?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17569
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 08:59
#46
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Цитата:
Kairat stayer: завода по производству


куда эти заводы складывать,уже места нет.
заводы по производству самолетов,вертолетов были...
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3242
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:01
#47
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Цитата:
alex_60:
мы- это кто? пятая колонна сша? Азербайджан,Украину приплел. ты с военной доктриной Казахстана знаком?


Казахстан волен вооружаться любым экспортным оружием любой страны.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3242
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:02
#48
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Цитата:
alex_60:
куда эти заводы складывать,уже места нет. заводы по производству самолетов,вертолетов были...


10 мая 2022 года в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace, будут производить.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17569
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:14
#49
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Цитата:
Kairat stayer:
меморандум


почитай что означает слово меморандум.
например в 2018 году был подписан меморандум с китайской фирмой НКС
о строительстве завода телевизоров и мониторов в Кустанае.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3242
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:20
#50
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Цитата:
alex_60:
почитай что означает слово меморандум.


не надо мне порожняк гнать, будут собирать.

Цитата:
alex_60:
так вот, статья 37, пункт 6 //6) развитие системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС);/// так кто такие мы, которые за нато ,Азербайджан,Украину ?


Цитата:
Kairat stayer:
Казахстан волен вооружаться любым экспортным оружием любой страны.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3242
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:27
#51
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Цитата:
Kairat stayer:
Там, разговор за Украину идёт, всё взаимосвязано. Перенимать будем передовой опыт. типа завода по производству байрактаров, с Израилем взаимодействуем и.т.д.



Турецкие ударно-разведывательные беспилотники скоро поступят на вооружение, сейчас используем израильский «Skylark-1» и китайский Wing Loong». Много чего не афишируют, конфиденциально делается.

Здесь:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17569
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:31
#52
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Цитата:
Kairat stayer:
не надо мне порожняк гнать, будут собирать.


не будут ничего собирать.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 09:40]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17569
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:33
#53
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Цитата:
Kairat stayer:
сейчас используем израильский «Skylark-1» и китайский Wing Loong».


где используем?
против баз террористов в горах под Алма-атой
в январе ? так не было этого.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3242
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:35
#54
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Цитата:
alex_60:
так вот, статья 37, пункт 6 //6) развитие системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ)


Ага, коллективная безопасность, между собой для начала разобрались бы. Так, между членами ОДКБ Таджикистаном и Кыргызстаном в настоящее время опять разразился конфликт.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3242
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:36
#55
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Цитата:
alex_60:
где используем? против баз террористов в горах под Алма-атой в январе ? так не было этого.


Тренировочные полёты, с целью повышения боеготовности, не слышал?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3242
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:37
#56
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Цитата:
alex_60:
кто помню лет десять назад порожняк гнал, что вместе с министром наставят туалеты на трассах через сто метров для инотуристов. с барами,душами.


Аргументы закончились на личности переходишь.
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* alex_60
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Регистрация:
24.05.18
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17569
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:39
#57
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Цитата:
alex_60:
Израиля,


в 2010 году.
//В Астане проходит закрытый суд над бывшим вице-министром
обороны Кажимуратом Маермановым и гражданином Израиля Борисом Шейнкманом//
///По сообщению казахстанской газеты «Время»,
согласно экспертизе КНБ, при модернизации казахстанского вооружения
израильскими компаниями «не создали никаких особых и исключительных новшеств»
и «аналогичную модернизацию можно было произвести на базе отечественных предприятий».//

///следствие считает, что, помимо военно-технического ущерба
- технических дефектов модернизированной артиллерии,
Казахстану был нанесен и материальный ущерб на сумму 82 миллиона долларов
из 190 миллионов долларов, выплаченных группе частных
и государственных компаний военно-промышленного комплекса Израиля в 2007–2008 годах.//
///Израильская фирма Soltam Systems LTD после передачи военных технологий и обучения персонала должна была наладить на базе Петропавловского завода тяжелого машиностроения линию по модернизации военной техники образца 60–80-х годов выпуска. Казахстанский завод имел опыт работы в данной сфере и по заказу советской военной промышленности производил выпуск важных компонентов ракетной техники.Однако после первых же полевых испытаний было выявлены как просчеты израильских инженеров, так и некачественная сборка лицензионных систем на казахстанских оборонных предприятиях.//
///проблемы возникли и в ходе испытаний беспилотных летательных аппаратов производства Aeronautics, которые должны были объединить артиллерийские батареи в единую высокоточную огневую систему///

и так далее и тому подобное.
вот такое сотрудничество.
как тебе аргументы?

[Исправлено: alex_60, 20.09.2022 - 09:43]
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* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17569
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:46
#58
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Цитата:
Kairat stayer:
Аргументы


так что там со словом меморандум и заводом телевизоров в Кустанае.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3242
Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 09:48
#59
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Цитата:
alex_60:
так что там со словом меморандум и заводом телевизоров в Кустанае.


Малограмотный ты человек, какое отношение имеет к перевооружению?
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