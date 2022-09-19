Прогноз на 5 дней
ясно+8°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 61% влажность
  • Ю-ЮВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать пенсионные взносы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45116
В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать пенсионные взносы
Отправлено: 19.09.22 - 10:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать пенсионные взносы, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1059
Re: В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать...
Отправлено: 19.09.22 - 10:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы нам всё Малайзию,да Германию ставите в пример! Где они и где мы?! Там вообще всё по другому,а ни как у нас через одно место!
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8875
Re: В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать...
Отправлено: 19.09.22 - 10:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником,

Источник:

Это приведёт к понижению реальной зарплаты на тот процент который работодатель будет из своего кармана выплачивать за работника.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12956
Re: В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать...
Отправлено: 19.09.22 - 11:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понижение зарплатного фонда
Увеличение цен на продукцию
Работодатель же не дуралей у своих детей отбирать и отдавать своим работникам
Теперь человек с зарплатой в 150 тысяч на деле будет получать грубо говоря 100 остальное будет уходить в пенсионный
Зато в статистических отчётах будет учитываться оклад без вычетов а значит опять же можно отчитаться что средняя зарплата по стране неплохая
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2796
Re: В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать...
Отправлено: 19.09.22 - 12:12
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной повод уходить в тень и платить зарплату в конвертах.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1595
Re: В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать...
Отправлено: 19.09.22 - 19:39
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Вот именно. У них работает система, создаваемая годами. А наши пытаются выдрать из этой системы лишь мизерный фрагмент и приживить к казахстанской прогнившей системе.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17559
В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать пенсионные взносы
Отправлено: 19.09.22 - 19:58
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Очередной повод уходить в тень и платить зарплату в конвертах.


если не расчитываете до пенсии дожить, то да.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17559
В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать пенсионные взносы
Отправлено: 19.09.22 - 19:59
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меньше 70 тыс работодатель все равно показать не сможет.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17559
Re: В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать...
Отправлено: 20.09.22 - 06:20
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о людях заботятся, но люди этого
не знают.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17559
Re: В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать...
Отправлено: 20.09.22 - 06:24
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но закон еще не принят.
по традиции как всегда, перенесут
лет на три-пять лет.
обычно так бывает.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS