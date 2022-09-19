Цитата:
И закупает, и начала производить.
Какая несусветная глупость..
Что закупает и что начала производить?
Танк 90, ну..
Всё.
Закупает устаревшие морально дроны?
И при этом отступает?
Армия оголодала, необучена, не профессиональна.
Зэки и вставшие на их уровень пропагандисты, это что ли производство профессиональной армии?
Ну закупила несколько сот дронов, но они быстро кончатся..
Миллион снарядов в месяц, кто предоставит, северная Корея?
Ну Калибры и Ониксы, сколько их осталось?
Иксы что сбрасывают с Тушек над Каспием, промазывают и это 60е года..
Калибры если только, но сколько из производят?
Любое америкпнское вооружение тех же годов, как показала практика на много превосходят все советские разработки по характеристикам.
Да, немецкая гаубица 2000 отстой..
Не расчитана у нее электроника..
А как же остальное немецкое оружие?
Научились россияне подражать немцам и создали на базе их мин свою.
Но это же опять, как иранские дроны.
Неэффективно и убивает все подряд, какие там танки на расстоянии..