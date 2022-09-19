Отправлено: - 21:26

И закупает, и начала производить.

Цитата:Какая несусветная глупость..Что закупает и что начала производить?Танк 90, ну..Всё.Закупает устаревшие морально дроны?И при этом отступает?Армия оголодала, необучена, не профессиональна.Зэки и вставшие на их уровень пропагандисты, это что ли производство профессиональной армии?Ну закупила несколько сот дронов, но они быстро кончатся..Миллион снарядов в месяц, кто предоставит, северная Корея?Ну Калибры и Ониксы, сколько их осталось?Иксы что сбрасывают с Тушек над Каспием, промазывают и это 60е года..Калибры если только, но сколько из производят?Любое америкпнское вооружение тех же годов, как показала практика на много превосходят все советские разработки по характеристикам.Да, немецкая гаубица 2000 отстой..Не расчитана у нее электроника..А как же остальное немецкое оружие?Научились россияне подражать немцам и создали на базе их мин свою.Но это же опять, как иранские дроны.Неэффективно и убивает все подряд, какие там танки на расстоянии..