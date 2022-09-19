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≡ Перевооружение армии
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45116
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17786
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 21:26
#30
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Цитата:
И закупает, и начала производить.


Какая несусветная глупость..
Что закупает и что начала производить?
Танк 90, ну..
Всё.
Закупает устаревшие морально дроны?
И при этом отступает?
Армия оголодала, необучена, не профессиональна.
Зэки и вставшие на их уровень пропагандисты, это что ли производство профессиональной армии?
Ну закупила несколько сот дронов, но они быстро кончатся..
Миллион снарядов в месяц, кто предоставит, северная Корея?
Ну Калибры и Ониксы, сколько их осталось?
Иксы что сбрасывают с Тушек над Каспием, промазывают и это 60е года..
Калибры если только, но сколько из производят?
Любое америкпнское вооружение тех же годов, как показала практика на много превосходят все советские разработки по характеристикам.
Да, немецкая гаубица 2000 отстой..
Не расчитана у нее электроника..
А как же остальное немецкое оружие?
Научились россияне подражать немцам и создали на базе их мин свою.
Но это же опять, как иранские дроны.
Неэффективно и убивает все подряд, какие там танки на расстоянии..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17786
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 21:38
#31
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Ну высокоточка..
Вот собственно что это для России



Долбили самыми высокоточными калибрами и кинжалами..
Кого же?
В военных не попали кстати..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17786
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 21:39
#32
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Тут долбили с новейших танков..



И что же она, Россия производит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17786
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 21:42
#33
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Статья какая то глупая, ладно это было бы написано где то 2го марта..
Но ведь сейчас то все видно, что оружия в России нормального нет..
Оно убивает всех вокруг себя, вспомним Винницу..
Да, там трое погибших военных не высшего ранга, и 30 мирных жителей..
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
37
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 20.09.22 - 03:06
#34
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Цитата:
111:
Статья какая то глупая


Я каждый день общаюсь в своём кругу и никто пока не пытался доказать, что я глупый. А это инженеры, Один директор НИИ. Все с российским очным образованием. Каюсь, кандидатский минимум сдавал в качестве заочника зато с отличием.
Я сильно подозреваю, что никогда не общался с людьми вашего уровня от Красноярска до Берлина. Отсюда и моя неспособность быть убедительным для Вас. Я понимаю, что далёк от совершенства.Поэтому был бы рад не пересекаться с Вами в комментах, где слово " глупость" норма общения. Конечно, если Вы положите на формулы свои выводы, буду рад такому общению.
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