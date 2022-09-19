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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 140 из 140«1...138139140
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 11:50
#2086
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Цитата:
saba:
тут меня отстранили на неопределенное время от работы


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 14:40
#2087
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Ну вот примерно так и было, только вместо котов механик. Как говорит механик. а кто виноват? Я. конечно я, сдавал задом не заметил, большого ущерба не нанес. Тяжело отдать штраф почти 62000 тенге. особенно когда 1 сентября. даже если у тебя нет малолетних детей, там пригласили на 1, тут деньги тают. Поэтому штраф превратился в + 25 процентов, ладно я бы и это поднапрягся и отдал бы, но тут механик говорит , а есть у тебя права, все мои доводы, что я не лишен права управлять, что можно показывать права по смартфону повисли в воздухе. Поэтому. готовьтесь, мозг я буду выносить не механику , а Вам. Испугались?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 14:42
#2088
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Блин Козлов, только рассмотрел, почему коты впереди, я же только устраиваюсь?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 20:55
#2089
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я вообще то мирный, наверное поэтому никто не испугался, ну и правильно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 21:39
#2090
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Цитата:
abaika95:
А мир решил что россия не должна существовать в прежнем виде Посмотрим кто первый развалится?)

Весь мир так решил или какая-то часть мира? ;-)

Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»

Посмотрим, кто первый красную кнопку нажмет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 21:40
#2091
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Цитата:
abaika95:
Если Украина воевала сама с собой то причем тут вообще Россия это раз?)

А как же астанинская площадка? Причём там вообще была Астана? :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 21:46
#2092
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Цитата:
abaika95:
И если россия выступала как гаранд то почему по минским соглашениям не прищимила хвостики своим прокси частям в Украине чтобы те прекратили стрелять это два)

Ну видимо там какие-то предшествующие пункты соглашения не были выполнены. Там же наверняка очередность указана.


Цитата:
abaika95:
Там хоть на 1 взвод наберётся наемников из США?)

Они могут отправлять наемников и не обязательно из США. А вы не знали? ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 22:01
#2093
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Блин вот опять вы всё испортили, вынужден ответить, понимаете Украина суверенная страна. а не придаток России, если это взять за начало, либо за фундамент, тогда всё становится ясным, пока Россия не считала Украину государством, вообще
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 22:17
#2094
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Цитата:
saba:
понимаете Украина суверенная страна. а не придаток России

Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать. Остальные страны просто так себя называют, не более.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
732
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 22:45
#2095
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Цитата:
maxsaf:
Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать. Остальные страны просто так себя называют, не более.

- Я ни одой
- такой страны не знаю.
- Чтоб суверенною была! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 19.09.2022 - 22:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 23:14
#2096
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Цитата:
Эл-починно:
- Я ни одой - такой страны не знаю. - Чтоб суверенною была!

Ну так то да, суверенитет - понятие относительное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 00:03
#2097
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Читайте право, а если вы не согласны, это уже Ваше мнение.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 00:04
#2098
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Надеюсь наша страна суверенная
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 00:07
#2099
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Что то Вы канадцы сильно меня рассердили
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
732
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 00:13
#2100
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Цитата:
saba:
Надеюсь наша страна суверенная

Надейтесь. Но должен заранее вас разочаровать, нет такой страны в мире, что была бы суверенна.
Те же США зависят от других стран мира таких как Россия Венесуэла и страны европы, как минимум. Поэтому и играют с санкциями как хотят. Сегодня ввели - завтра отменили.
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