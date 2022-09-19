Отправлено: - 21:39

abaika95:

А мир решил что россия не должна существовать в прежнем виде Посмотрим кто первый развалится?)

Цитата:Весь мир так решил или какая-то часть мира?Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»Посмотрим, кто первый красную кнопку нажмет