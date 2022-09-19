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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 11:50
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 14:40
Ну вот примерно так и было, только вместо котов механик. Как говорит механик. а кто виноват? Я. конечно я, сдавал задом не заметил, большого ущерба не нанес. Тяжело отдать штраф почти 62000 тенге. особенно когда 1 сентября. даже если у тебя нет малолетних детей, там пригласили на 1, тут деньги тают. Поэтому штраф превратился в + 25 процентов, ладно я бы и это поднапрягся и отдал бы, но тут механик говорит , а есть у тебя права, все мои доводы, что я не лишен права управлять, что можно показывать права по смартфону повисли в воздухе. Поэтому. готовьтесь, мозг я буду выносить не механику , а Вам. Испугались?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 14:42
Блин Козлов, только рассмотрел, почему коты впереди, я же только устраиваюсь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 20:55
я вообще то мирный, наверное поэтому никто не испугался, ну и правильно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 21:39
Цитата:
Весь мир так решил или какая-то часть мира?
Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»
Посмотрим, кто первый красную кнопку нажмет
abaika95:
А мир решил что россия не должна существовать в прежнем виде Посмотрим кто первый развалится?)
А мир решил что россия не должна существовать в прежнем виде Посмотрим кто первый развалится?)
Весь мир так решил или какая-то часть мира?
Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»
Посмотрим, кто первый красную кнопку нажмет
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 21:40
Цитата:
А как же астанинская площадка? Причём там вообще была Астана?
abaika95:
Если Украина воевала сама с собой то причем тут вообще Россия это раз?)
Если Украина воевала сама с собой то причем тут вообще Россия это раз?)
А как же астанинская площадка? Причём там вообще была Астана?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 21:46
Цитата:
Ну видимо там какие-то предшествующие пункты соглашения не были выполнены. Там же наверняка очередность указана.
Цитата:
Они могут отправлять наемников и не обязательно из США. А вы не знали?
abaika95:
И если россия выступала как гаранд то почему по минским соглашениям не прищимила хвостики своим прокси частям в Украине чтобы те прекратили стрелять это два)
И если россия выступала как гаранд то почему по минским соглашениям не прищимила хвостики своим прокси частям в Украине чтобы те прекратили стрелять это два)
Ну видимо там какие-то предшествующие пункты соглашения не были выполнены. Там же наверняка очередность указана.
Цитата:
abaika95:
Там хоть на 1 взвод наберётся наемников из США?)
Там хоть на 1 взвод наберётся наемников из США?)
Они могут отправлять наемников и не обязательно из США. А вы не знали?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 22:01
Блин вот опять вы всё испортили, вынужден ответить, понимаете Украина суверенная страна. а не придаток России, если это взять за начало, либо за фундамент, тогда всё становится ясным, пока Россия не считала Украину государством, вообще
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 22:17
Цитата:
Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать. Остальные страны просто так себя называют, не более.
saba:
понимаете Украина суверенная страна. а не придаток России
понимаете Украина суверенная страна. а не придаток России
Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать. Остальные страны просто так себя называют, не более.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 22:45
Цитата:
- Я ни одой
- такой страны не знаю.
- Чтоб суверенною была!
[Исправлено: Эл-починно, 19.09.2022 - 22:45]
maxsaf:
Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать. Остальные страны просто так себя называют, не более.
Я суверенных стран могу по пальцам одной руки пересчитать. Остальные страны просто так себя называют, не более.
- Я ни одой
- такой страны не знаю.
- Чтоб суверенною была!
[Исправлено: Эл-починно, 19.09.2022 - 22:45]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.09.22 - 23:14
Цитата:
Ну так то да, суверенитет - понятие относительное.
Эл-починно:
- Я ни одой - такой страны не знаю. - Чтоб суверенною была!
- Я ни одой - такой страны не знаю. - Чтоб суверенною была!
Ну так то да, суверенитет - понятие относительное.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 00:03
Читайте право, а если вы не согласны, это уже Ваше мнение.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 00:04
Надеюсь наша страна суверенная
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 00:07
Что то Вы канадцы сильно меня рассердили
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.09.22 - 00:13
Цитата:
Надейтесь. Но должен заранее вас разочаровать, нет такой страны в мире, что была бы суверенна.
Те же США зависят от других стран мира таких как Россия Венесуэла и страны европы, как минимум. Поэтому и играют с санкциями как хотят. Сегодня ввели - завтра отменили.
saba:
Надеюсь наша страна суверенная
Надеюсь наша страна суверенная
Надейтесь. Но должен заранее вас разочаровать, нет такой страны в мире, что была бы суверенна.
Те же США зависят от других стран мира таких как Россия Венесуэла и страны европы, как минимум. Поэтому и играют с санкциями как хотят. Сегодня ввели - завтра отменили.
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