Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК. Читать новость
Дроны хороши против папуасов. Против серьезной армии это бесполезныекуски железа. Пример: Азербайджан выиграл у Армении за счёт турецких Байрактаров и израильских Харопов. Тоже самое хотела сделать Украина против России. Но в итоге ложанулась, так как Россия сбивает байрактары и дроны как орешки.
Salnik Anatoliy: Меня подобному простейшему учили Герои СССР, и рассказывали, за что стали Героями во время ВОВ
80 лет прошло с той войны Военная наука изменилась так то с тех времён Таковые атаки которые советская школа переняла у Вермахта изжили уже себя в первую чеченскую Когда советские командиры выученные у героев ВОВ решили что ничего страшного не будет если танки загнать в город как было в Праге и Будапеште якобы чеченцы как те чехи испугаются танков и разбегутся Не разбежались итог мы все видели, соженные танкисты на улицах города В укрианскуд кампанию повторилось тоже самое Начали загонять танки в города итог мы тоже все видели А вот украинцы обученые по натовским лекалам,без техники,в группах по 100 челвек прорвали оборону у балаклеи и спокойно продвинуличь дальше сея панику по тылам у противника Цитата:
Salnik Anatoliy: Более того, над городом летают дроны и управляют ими дети, которые легко самостоятельно обучились. Подобные пульты управления имеют многие детские игрушки.
Одно дело управлять игрушкой с моторчиком за 100 тыс тенге а другое дистанционно огромной дорогой дурой размером с истребитель на борту которой ракет как у штурмовика Мы наверно про разные дроны речь ведём Ведь азербайджанцы применяли именно боевые дроны а не разведовательные И даже так тогда не понятно как сотни разведовательных Дронов заменят одно БМП?) Летающие камеры убивать ещё не научились объективом
viktorian85: Тоже самое хотела сделать Украина против России. Но в итоге ложанулась, так как Россия сбивает байрактары и дроны как орешки.
И при этом отступает ой создаёт акты доброй воли уже до своей границы)) И да за неимением своих начали закупку Дронов у Ирана Дожили Страна поставляющая вооружение по всему миру, у которой есть свои вертолеты,самолёты и авианосцы (один и тот горит правда) не может наладить производство летающих ракетоносцев с камерой а покупает их у страны у которой в последнюю большую войну с Ираком не хватало автоматов и ее бойцы стреляли из британских винтовок начала 20 века))
abaika95: И при этом отступает ой создаёт акты доброй воли уже до своей границы))
Есть такое. Народу на такой длинный фронт не хватает. Всего 130 тысяч в сво участвует. Надеюсь скоро начнут воевать уже серьезно, а не на полшишечки. Цитата:
abaika95: И да за неимением своих начали закупку Дронов у Ирана Дожили
Свои как раз есть. Полно видосиков где российские дроны Кубы и Ланцеты уничтожают технику и живую силу противника. А закупают потому что у Ирана заводы по производству этих Дронов. В РФ насколько я знаю их в ручную собирают и их очень мало. Цитата:
abaika95: не может наладить производство летающих ракетоносцев с камерой
Да прям. Есть такие. ЛМУР называются или изделие 305. Частенько их показывают. Их с вертолёта запускают. Или ещё есть Х-59. Их с самолётов запускают.
юля елиссева: там в первую очередь мотивация и реформирование армии по образцу НАТО
Нет. В первую очеред как раз там турецкие БПЛА и израильские дроны сыграли. Они уничтожили советскую ПВО Карабаха и потом просто летали и уничтожали военную технику и живую силу противника без всяких преград.
viktorian85: Россия сбивает байрактары и дроны как орешки.
За сегодня сбито 6 дронов. Самая старая зенитная установка "Шилка". Скоро 50 лет. 4000 выстрелов в минуту. Возимый запас на полминуты. Во что обойдутся России выстрелы по дрону? И сколько стоит разведывательный дрон? Прикидываем к носу.
Комплексно следует подходить, нужны современная авиация, бронетехника, дальнобойная артиллерия, дроны и многое другое. Рой ударных дронов не заменит бронетехнику, артиллерию и.т.д. У украинцев в настоящее время крайне недостаточно бронетехники, для дальнейшего проведения наступательных действии. Запад бронетранспортёры худо-бедно поставляет, авиацию, танки обещают-те-же геопарды, но, это не высокотехнологичные абрамсы и.т.д.
По дронам, в настоящее время РФ начала использовать Герань 2. Сейчас разбираются, не перекрашенные ли шахиды иранского производства. По совместному производству беспилотников у нас есть договорённость с Турцией. Но и другое оружие следует закупать иностранного образца, желательно стандартов НАТО.
Украинский военный эксперт Олег Жданов, по ссылке приведённой ниже на 16 минуте видео говорит, что дроны-камикадзе, маленькие, летают на малой высоте и приносят огневое поражение ВСУ. При этом, в противовес США в ближайшее время предоставят противобеспилотное оружие.
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