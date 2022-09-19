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≡ Перевооружение армии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45116
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
506
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 14:56
#15
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Дроны хороши против папуасов. Против серьезной армии это бесполезныекуски железа. Пример: Азербайджан выиграл у Армении за счёт турецких Байрактаров и израильских Харопов. Тоже самое хотела сделать Украина против России. Но в итоге ложанулась, так как Россия сбивает байрактары и дроны как орешки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17554
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 15:09
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
Хаймерсы очень эффективны, боеголовка наводится со спутника, точно и четко в цель.


сразу видно шаришь в вопросах боеголовок.
бац-бац- и точно в цель.
если не собьют...
ха-ха-ха.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2022 - 15:21]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12956
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 15:38
#17
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Меня подобному простейшему учили Герои СССР, и рассказывали, за что стали Героями во время ВОВ

80 лет прошло с той войны
Военная наука изменилась так то с тех времён
Таковые атаки которые советская школа переняла у Вермахта изжили уже себя в первую чеченскую
Когда советские командиры выученные у героев ВОВ решили что ничего страшного не будет если танки загнать в город как было в Праге и Будапеште якобы чеченцы как те чехи испугаются танков и разбегутся
Не разбежались итог мы все видели, соженные танкисты на улицах города
В укрианскуд кампанию повторилось тоже самое
Начали загонять танки в города итог мы тоже все видели
А вот украинцы обученые по натовским лекалам,без техники,в группах по 100 челвек прорвали оборону у балаклеи и спокойно продвинуличь дальше сея панику по тылам у противника
Цитата:
Salnik Anatoliy:
Более того, над городом летают дроны и управляют ими дети, которые легко самостоятельно обучились. Подобные пульты управления имеют многие детские игрушки.

Одно дело управлять игрушкой с моторчиком за 100 тыс тенге а другое дистанционно огромной дорогой дурой размером с истребитель на борту которой ракет как у штурмовика
Мы наверно про разные дроны речь ведём
Ведь азербайджанцы применяли именно боевые дроны а не разведовательные
И даже так тогда не понятно как сотни разведовательных Дронов заменят одно БМП?)
Летающие камеры убивать ещё не научились объективом
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12956
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 15:43
#18
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Цитата:
viktorian85:
Тоже самое хотела сделать Украина против России. Но в итоге ложанулась, так как Россия сбивает байрактары и дроны как орешки.

И при этом отступает ой создаёт акты доброй воли уже до своей границы))
И да за неимением своих начали закупку Дронов у Ирана
Дожили
Страна поставляющая вооружение по всему миру, у которой есть свои вертолеты,самолёты и авианосцы (один и тот горит правда) не может наладить производство летающих ракетоносцев с камерой а покупает их у страны у которой в последнюю большую войну с Ираком не хватало автоматов и ее бойцы стреляли из британских винтовок начала 20 века))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2796
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 15:46
#19
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Цитата:
viktorian85:
зербайджан выиграл у Армении за счёт турецких Байрактаров и израильских Харопов.

там в первую очередь мотивация и реформирование армии по образцу НАТО. Цитата:
viktorian85:
так как Россия сбивает байрактары и дроны как орешки.

это так по ящику говорят?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15427
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 15:57
#20
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Цитата:
юля елиссева:
реформирование армии по образцу НАТО

И в чём этот "образец НАТО" заключается?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2796
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 16:17
#21
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Цитата:
Victor Yang:
"образец НАТО" заключается?

с том, что эти армии разносят в пух и прах армии образца советского
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17554
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 16:22
#22
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Цитата:
юля елиссева:
с том, что эти армии разносят в пух и прах армии образца советского


и все засмеялись.
для примера -
что то я забыл кто не так давно из Афганистана убегал,
от чабанов в тапочках,сверкая пятками.
бросив вооружений на миллиарды долларов.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2022 - 16:23]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2796
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 16:43
#23
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Цитата:
alex_60:
что то я забыл кто не так давно из Афганистана убегал, от чабанов в тапочках,сверкая пятками.

но прежде от туда бежала армия советская, те так ли?
А если быть точным, то в обоих случаях были приняты политические решения высшего руководства стран оккупантов выводить войска.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
510
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 17:03
#24
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Сложный вопрос, кто от кого убъёт. Есть вопрос, кто больше убъет, это вопрос философский, я поэтому перешел на вопросы о красоте ножек таноми
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
506
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 17:03
#25
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Цитата:
abaika95:
И при этом отступает ой создаёт акты доброй воли уже до своей границы))

Есть такое. Народу на такой длинный фронт не хватает. Всего 130 тысяч в сво участвует. Надеюсь скоро начнут воевать уже серьезно, а не на полшишечки.
Цитата:
abaika95:
И да за неимением своих начали закупку Дронов у Ирана Дожили

Свои как раз есть. Полно видосиков где российские дроны Кубы и Ланцеты уничтожают технику и живую силу противника. А закупают потому что у Ирана заводы по производству этих Дронов. В РФ насколько я знаю их в ручную собирают и их очень мало.
Цитата:
abaika95:
не может наладить производство летающих ракетоносцев с камерой

Да прям. Есть такие. ЛМУР называются или изделие 305. Частенько их показывают. Их с вертолёта запускают. Или ещё есть Х-59. Их с самолётов запускают.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
506
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 17:05
#26
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Цитата:
юля елиссева:
там в первую очередь мотивация и реформирование армии по образцу НАТО

Нет. В первую очеред как раз там турецкие БПЛА и израильские дроны сыграли. Они уничтожили советскую ПВО Карабаха и потом просто летали и уничтожали военную технику и живую силу противника без всяких преград.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
36
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 19:10
#27
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Цитата:
[b]abaika95:[/тогда не понятно как сотни разведовательных Дронов заменят одно БМП?)


При движении колонн на марше, выставляются со всех четырёх сторон звенья.Даже один дрон увидит опасность раньше, детальнее, чем солдатики в этих четырёх БТР.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
36
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 19:26
#28
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Цитата:
viktorian85:
Россия сбивает байрактары и дроны как орешки.


За сегодня сбито 6 дронов. Самая старая зенитная установка "Шилка". Скоро 50 лет.
4000 выстрелов в минуту. Возимый запас на полминуты. Во что обойдутся России выстрелы по дрону? И сколько стоит разведывательный дрон? Прикидываем к носу.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3228
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 20:42
#29
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Цитата:
Kairat stayer:

Комплексно следует подходить, нужны современная авиация, бронетехника, дальнобойная артиллерия, дроны и многое другое. Рой ударных дронов не заменит бронетехнику, артиллерию и.т.д. У украинцев в настоящее время крайне недостаточно бронетехники, для дальнейшего проведения наступательных действии. Запад бронетранспортёры худо-бедно поставляет, авиацию, танки обещают-те-же геопарды, но, это не высокотехнологичные абрамсы и.т.д.

По дронам, в настоящее время РФ начала использовать Герань 2. Сейчас разбираются, не перекрашенные ли шахиды иранского производства. По совместному производству беспилотников у нас есть договорённость с Турцией. Но и другое оружие следует закупать иностранного образца, желательно стандартов НАТО.


Украинский военный эксперт Олег Жданов, по ссылке приведённой ниже на 16 минуте видео говорит, что дроны-камикадзе, маленькие, летают на малой высоте и приносят огневое поражение ВСУ. При этом, в противовес США в ближайшее время предоставят противобеспилотное оружие.

Подробнее здесь:
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