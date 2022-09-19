Отправлено: - 15:38

Salnik Anatoliy:

Меня подобному простейшему учили Герои СССР, и рассказывали, за что стали Героями во время ВОВ

Salnik Anatoliy:

Более того, над городом летают дроны и управляют ими дети, которые легко самостоятельно обучились. Подобные пульты управления имеют многие детские игрушки.

Цитата:80 лет прошло с той войныВоенная наука изменилась так то с тех времёнТаковые атаки которые советская школа переняла у Вермахта изжили уже себя в первую чеченскуюКогда советские командиры выученные у героев ВОВ решили что ничего страшного не будет если танки загнать в город как было в Праге и Будапеште якобы чеченцы как те чехи испугаются танков и разбегутсяНе разбежались итог мы все видели, соженные танкисты на улицах городаВ укрианскуд кампанию повторилось тоже самоеНачали загонять танки в города итог мы тоже все виделиА вот украинцы обученые по натовским лекалам,без техники,в группах по 100 челвек прорвали оборону у балаклеи и спокойно продвинуличь дальше сея панику по тылам у противникаЦитата:Одно дело управлять игрушкой с моторчиком за 100 тыс тенге а другое дистанционно огромной дорогой дурой размером с истребитель на борту которой ракет как у штурмовикаМы наверно про разные дроны речь ведёмВедь азербайджанцы применяли именно боевые дроны а не разведовательныеИ даже так тогда не понятно как сотни разведовательных Дронов заменят одно БМП?)Летающие камеры убивать ещё не научились объективом