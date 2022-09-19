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≡ Кабель, порвали кабель! - Почему костанайцы на день без горячей воды, объяснили в КТЭК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45116
Кабель, порвали кабель! - Почему костанайцы на день без горячей воды, объяснили в КТЭК
Отправлено: 19.09.22 - 19:52
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В тот день на территории бывшего химзавода экскаватор прокладывал канализацию. "Работы выполнялись без получения разрешения уполномоченного органа и без согласования с администрацией КТЭК", - отметил Валерий Солодов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17778
Re: Кабель, порвали кабель! - Почему костанайцы на день без...
Отправлено: 19.09.22 - 19:52
#1
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Елена крутая кампания, хату кому нибудь сунут и расчитаются..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8764
Re: Кабель, порвали кабель! - Почему костанайцы на день без...
Отправлено: 19.09.22 - 20:40
#2
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Цитата:
Кабель, порвали кабель! - Почему костанайцы на день без горячей воды, объяснили в КТЭК

Наверное слово "остались" пропущено?



Цитата:
в летний период ТЭЦ обеспечивает горячим водоснабжением все основные районы города.

А бывают районы не основные?

Цитата:
электрических кабеле.

..Й

Цитата:
а к трем часам ночи горячее водоснабжение города было восстановлено.

мягко говоря, не правда... дома ГОРЯЧЕЙ вода стала только к обеду.
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