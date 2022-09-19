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Кабель, порвали кабель! - Почему костанайцы на день без горячей воды, объяснили в КТЭК
Кабель, порвали кабель! - Почему костанайцы на день без горячей воды, объяснили в КТЭК
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