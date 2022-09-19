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≡ Банкротный управляющий вымогал 100 млн тенге у гендиректора организации в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45116
Банкротный управляющий вымогал 100 млн тенге у гендиректора организации в Костанайской области
Отправлено: 19.09.22 - 18:04
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Эту сумму управляющий требовал у генерального директора и учредителя коммерческого предприятия за включение их в реестр дебиторов, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
170
Re: Банкротный управляющий вымогал 100 млн тенге у гендиректора...
Отправлено: 19.09.22 - 18:04
#1
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Это что за дойная корова банкротится, что только за включение в список, просят 100 миллионов тенге?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17554
Re: Банкротный управляющий вымогал 100 млн тенге у гендиректора...
Отправлено: 19.09.22 - 20:06
#2
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темное какое то дело.
кто требовал, у кого требовал.
когда требовал.
сразу решение суда.
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