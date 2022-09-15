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Но когда люди несут на прогулку баулы с едой по два в каждой руке, арбузы катят и прочее в том же духе, наш администратор имеет право предложить им все-таки разместиться не под кустом. И потом глянуть, не кочегарят ли отдыхающие свой мангал под сосной. По-моему, это нормально. И в рамках договора. Средства в обустройство мы вкладываем, затраты несем

В прошлом месяце, например, только за вывоз мусора 35 тысяч заплатили. Содержим охранника-обходчика, убираем территорию. Соответственно, должны на это и зарабатывать.

на взятом в аренду участке будет оказывать спортивные, рекреационные, оздоровительные услуги

Цитата:Дочитал до этого места и понял что люди значит жаловались не зряТоесть владельцу не нравится что люди просто так приезжают в свободный лес,приносят свои "баулы" кушают арбузы при этом рядом стоят её столики за которые надо платить? Наш администратор имеет право предложить)) а как это право выглядит интересно? Как предложение или как требование чтобы люди не вздумали тут бесплатно кушать под сосной а шли именно на столик от кафе и платили за него?Цитата:Нет не должныЭто ваш головняк личныйВы взяли свободную территорию в аренду дляЦитата:А я приехал и мне не нужны ваши услуги в части спортивного,рекреационного и оздоровительного отдыхаИ столик ваш не нужен и туалетЯ просто приехал поесть арбуз,собрать весь мусор за собой в пакет и уехатьВас никто не заставляет там держать охрану и мусорные баки