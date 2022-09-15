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«За лес денег не брали и не берем»
«За лес денег не брали и не берем»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45116
«За лес денег не брали и не берем»
Отправлено: 15.09.22 - 11:31
Что все-таки можно и чего нельзя делать на отдыхе под соснами недалеко от Костаная. На днях прокуратура Костанайского района распространила сообщение о том, что «пресечена практика неправомерного взимания денежных средств за пребывание физических лиц в лесном массиве». При этом речь идет не просто о территории гослесфонда, национальном богатстве и общенародном достоянии, а о части этого достояния, отданном тем же государством в аренду предпринимателю.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3320
Re: «За лес денег не брали и не берем»
Отправлено: 15.09.22 - 11:31
Это как в армии, в связи с прошедшими пожарами: - "...перебдеть, чем недобдеть...".
Если чувствует себя обиженной и наказанной незаслуженно: - пусть бесплатно, обратиться в так называемую, общественную Палату предпринимателей, там работает бывший судья областного суда, некий Шакун, поможет наверное.
А, платно, за деньги, можно смело в суд - единственный законный орган власти, где торжествует его величество Закон, по крайней мере так декларируется.
Если чувствует себя обиженной и наказанной незаслуженно: - пусть бесплатно, обратиться в так называемую, общественную Палату предпринимателей, там работает бывший судья областного суда, некий Шакун, поможет наверное.
А, платно, за деньги, можно смело в суд - единственный законный орган власти, где торжествует его величество Закон, по крайней мере так декларируется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12956
Re: «За лес денег не брали и не берем»
Отправлено: 16.09.22 - 10:28
Цитата:
Дочитал до этого места и понял что люди значит жаловались не зря
Тоесть владельцу не нравится что люди просто так приезжают в свободный лес,приносят свои "баулы" кушают арбузы при этом рядом стоят её столики за которые надо платить? Наш администратор имеет право предложить)) а как это право выглядит интересно? Как предложение или как требование чтобы люди не вздумали тут бесплатно кушать под сосной а шли именно на столик от кафе и платили за него?
Цитата:
Нет не должны
Это ваш головняк личный
Вы взяли свободную территорию в аренду для
Цитата:
А я приехал и мне не нужны ваши услуги в части спортивного,рекреационного и оздоровительного отдыха
И столик ваш не нужен и туалет
Я просто приехал поесть арбуз,собрать весь мусор за собой в пакет и уехать
Вас никто не заставляет там держать охрану и мусорные баки
Но когда люди несут на прогулку баулы с едой по два в каждой руке, арбузы катят и прочее в том же духе, наш администратор имеет право предложить им все-таки разместиться не под кустом. И потом глянуть, не кочегарят ли отдыхающие свой мангал под сосной. По-моему, это нормально. И в рамках договора. Средства в обустройство мы вкладываем, затраты несем
Дочитал до этого места и понял что люди значит жаловались не зря
Тоесть владельцу не нравится что люди просто так приезжают в свободный лес,приносят свои "баулы" кушают арбузы при этом рядом стоят её столики за которые надо платить? Наш администратор имеет право предложить)) а как это право выглядит интересно? Как предложение или как требование чтобы люди не вздумали тут бесплатно кушать под сосной а шли именно на столик от кафе и платили за него?
Цитата:
В прошлом месяце, например, только за вывоз мусора 35 тысяч заплатили. Содержим охранника-обходчика, убираем территорию. Соответственно, должны на это и зарабатывать.
Нет не должны
Это ваш головняк личный
Вы взяли свободную территорию в аренду для
Цитата:
на взятом в аренду участке будет оказывать спортивные, рекреационные, оздоровительные услуги
А я приехал и мне не нужны ваши услуги в части спортивного,рекреационного и оздоровительного отдыха
И столик ваш не нужен и туалет
Я просто приехал поесть арбуз,собрать весь мусор за собой в пакет и уехать
Вас никто не заставляет там держать охрану и мусорные баки
Re: «За лес денег не брали и не берем»
Отправлено: 16.09.22 - 10:37
арендатор территории на все сто права.
кому не нравится- лесов в округе достаточно,
без лавок и столиков, вперед, что мешает?
и тема скорее всего возникла из-за
какого нибудь агашки, который возомнил себя пупом земли.
кому не нравится- лесов в округе достаточно,
без лавок и столиков, вперед, что мешает?
и тема скорее всего возникла из-за
какого нибудь агашки, который возомнил себя пупом земли.
p
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.09.22
- Сообщений:
- 1
Re: «За лес денег не брали и не берем»
Отправлено: 16.09.22 - 11:59
Арендатор не права на все 100%!))
если бы она взяла в аренду ту часть леса куда ни кто ранее не ездил/ходил отдыхать/гулять, то да.
а по факту она взяла в аренду ту часть леса куда уже привыкли приезжать горожане.
по факту - это если бы кто-то взял в аренду городской пляж и установил бы плату за вход туда. Цитата:
если бы она взяла в аренду ту часть леса куда ни кто ранее не ездил/ходил отдыхать/гулять, то да.
а по факту она взяла в аренду ту часть леса куда уже привыкли приезжать горожане.
по факту - это если бы кто-то взял в аренду городской пляж и установил бы плату за вход туда. Цитата:
alex_60:
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 997
Re: «За лес денег не брали и не берем»
Отправлено: 19.09.22 - 17:52
Зато там мусора нет. Ну дичь же была до этого , арендатор права - во времена пандемии там "шашлычников" было как песка в пустыне. А мусор в большинстве не убирали, оставляли, либо закааапывали - экологи блин
«За лес денег не брали и не берем»
Отправлено: 19.09.22 - 20:01
Цитата:
первые посты после регистрации
всегда самые важные
[Исправлено: alex_60, 19.09.2022 - 20:02]
please:
Арендатор не права на все 100%!))
Арендатор не права на все 100%!))
первые посты после регистрации
всегда самые важные
[Исправлено: alex_60, 19.09.2022 - 20:02]
«За лес денег не брали и не берем»
Отправлено: 19.09.22 - 20:03
берегитес лес-лес наше богатство.
набить пузо мест других хватает.
набить пузо мест других хватает.
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