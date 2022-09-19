Re: В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать...

Отправлено: - 11:14

Понижение зарплатного фонда

Увеличение цен на продукцию

Работодатель же не дуралей у своих детей отбирать и отдавать своим работникам

Теперь человек с зарплатой в 150 тысяч на деле будет получать грубо говоря 100 остальное будет уходить в пенсионный

Зато в статистических отчётах будет учитываться оклад без вычетов а значит опять же можно отчитаться что средняя зарплата по стране неплохая