Прогноз на 5 дней
ясно+29°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 21% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Вы сделали невозможное!" - Награды пожарным вручили общественники в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45113
"Вы сделали невозможное!" - Награды пожарным вручили общественники в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 17:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Церемония награждения прошла сегодня, 19 сентября, в конференц-зале ДЧС Костанайской области. Члены ОО «Чернобыль Одағы» вручили 16-ти сотрудникам противопожарной службы почетные грамоты и наручные часы.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
509
Re: "Вы сделали невозможное!" - Награды пожарным...
Отправлено: 19.09.22 - 17:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, это точно, когда Герои казахстана!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS