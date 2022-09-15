Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 17:10

Во сне снится, как я приготовил плов и пригласил тебя, падла один раз все хвалят, другой молчат, наверное гадость, беш у наших девчонок всегда выходит на ура , приезжай, ты же знаешь есть у казахов такая плохая черта, как гостеприимство