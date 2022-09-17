Отправлено: - 12:22

Елена Пикельная:

Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе.

Елена Пикельная:

А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда.

Елена Пикельная:

Я там училась с 1-го по 10-й.

[Исправлено: юля елиссева, 19.09.2022 - 12:25]

Цитата:речь об одной и той же школе, где я так же 10 лет отучилась и в 100 метрах от которой живу. Цитата:Личную жизнь я как раз таки не трогала, хотя знаю очень много подробностей. Речь о том, что талантливых людей очень часто губит пристрастие к алкоголю. Яблочкин не исключение.Цитата:много кто из известных людей в 115-й учился. - Евсюков, Катков, Миролюбов, Бектургановы, Кашарина, Стас Киселев, Шахматов, Евгений Мацюк (владелец крупнейшего в России предприятия по переработке пластика и батареек.). Список можно продолжать...