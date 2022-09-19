Отправлено: - 14:01

Сабыр:

Армии России не стоит бояться уж точно лет 30. Да и ещё не известно чем война с Украиной закончится. Сначала коррупция уничтожала армию РФ,а теперь и украинцы натовским оружием добивают её.

Цитата:На днях отмечали, что одним из гарантов безопасности РК является Китай, Си Цзиньпин 14 сентября 2022 года сказал: Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности... Цитирую:Кайрат стайер: Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.Подробнее здесь: