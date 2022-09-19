Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК. Читать новость
Ну и к чему тут этот полувоенный анализ? Дрон это орудие поддержки пехоты а не замена её Что то в высокотехнологических армиях США и Израиля на первом месте стоит пехота и техника доставки её к месту а не дроны Дрон дорогая,не совсем эффективная игрушка Обучение одного оператора по времени и деньгам стоит как обучение целого отделения а КПД от использования дрона минимально Дрон ни окоп не займет ни город незахватит)
пользуясь внезапностью, «прихватила» часть территорий Украины Путин за полгода щекотала нервишки всем своим видом прибывая на приграничных территориях, за это время бендеровцы успели выстроить оборону. Если честно,ничего нового не прочитал, а МО РФ навряд ли спуститься прочитать умозаключения костанайских и рудненских диванных экспертов
Сайлау, Вы видели хотя бы одного бандеровца,я служил с западными украинцами, вот не любят они москалей, хоть убей. А Бандера или Мазепа для них без разницы, главное самостийность, и я не вижу ни одной причины против, самостийность значит независимость, может кто то не знает украинский.
У нас в КЗ тоже найдутся кто неровно дышит к славянской национальности, буквально вчера какая-то тетка призывала изгнать т.н. москалей. Так что теперь делать? Эти люди глупы изначально , они не знают воспитания в духе интернационализма и равенства всех перед всеми. Как жаль нет красных комиссаров, только их метод доступно для понимания таких людей
abaika95: Дрон ни окоп не займет ни город незахватит
Меня подобному простейшему учили Герои СССР, и рассказывали, за что стали Героями во время ВОВ. И более сложным вещам обучали на кафедре. А когда уже бегал со звёздочками на погонах, например,во время проведения КЩУ многому учился на практике. И до конца жизни усвоил, главная ударная сила сухопутных сил - танки. Поэтому Ваша фраза далека от смысла статьи. Я дроны указал, как разведывательный летательный аппарат. Всё остальное в вашем комменте -ваши фантазии. Более того, над городом летают дроны и управляют ими дети, которые легко самостоятельно обучились. Подобные пульты управления имеют многие детские игрушки.
Нужна реформа армии по образцу НАТО. Нужно закупать лучшее западное оружие. Дроны у Турции и Израиля,Хаймамарсы и Атакмс у США. Войны в Украине и Азербайджане показали эффективность армий воюющих реформированных и обученных по стандартам НАТО и вооружённых западным оружием. А в перспективе и самому Казахстану необходимо двигаться а НАТО и Евросоюз.
Сабыр: Армии России не стоит бояться уж точно лет 30. Да и ещё не известно чем война с Украиной закончится. Сначала коррупция уничтожала армию РФ,а теперь и украинцы натовским оружием добивают её.
На днях отмечали, что одним из гарантов безопасности РК является Китай, Си Цзиньпин 14 сентября 2022 года сказал: Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности... Цитирую:
Кайрат стайер: Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.
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