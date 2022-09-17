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≡ «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45111
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 14:12
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Более 60 работ, экспонируемых в картинной галерее – это малая часть того, что создано автором за годы творчества в самых разных жанрах: пейзаж, портрет, анималистика, спортивная фотография.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2793
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 17.09.22 - 14:12
#1
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Талантливый человек Олег Яблочкин, как и многие из тех, кто учился в моей родной 115 школе. Но талант не помог ему одолеть тягу к алкоголю. Печально...
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
560
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 17.09.22 - 16:45
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Талантливый человек Олег Яблочкин, как и многие из тех, кто учился в моей родной 115 школе. Но талант не помог ему одолеть тягу к алкоголю.

Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе. А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда. Присоединяйтесь к ним. А здесь это делать некрасиво.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4257
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 18.09.22 - 00:50
#3
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Цитата:
Елена Пикельная:
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе.

Юля права: Начал учиться в 538, а потом школу переименовали в 115.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
560
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 19.09.22 - 09:50
#4
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Цитата:
bgb:
Начал учиться в 538, а потом школу переименовали в 115.

Я помню, когда переименовывали. Я там училась с 1-го по 10-й.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2793
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 12:22
#5
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Цитата:
Елена Пикельная:
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе.

речь об одной и той же школе, где я так же 10 лет отучилась и в 100 метрах от которой живу. Цитата:
Елена Пикельная:
А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда.

Личную жизнь я как раз таки не трогала, хотя знаю очень много подробностей. Речь о том, что талантливых людей очень часто губит пристрастие к алкоголю. Яблочкин не исключение.
Цитата:
Елена Пикельная:
Я там училась с 1-го по 10-й.

много кто из известных людей в 115-й учился. - Евсюков, Катков, Миролюбов, Бектургановы, Кашарина, Стас Киселев, Шахматов, Евгений Мацюк (владелец крупнейшего в России предприятия по переработке пластика и батареек.). Список можно продолжать...

[Исправлено: юля елиссева, 19.09.2022 - 12:25]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2793
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 12:26
#6
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Цитата:
Елена Пикельная:
Я помню, когда переименовывали. Я там училась с 1-го по 10-й.

История со свастикой, после которой потом школу трясли КГБ-шники, не ваших одноклассников дело? :))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5519
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 19.09.22 - 13:10
#7
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иногда Так выпить охота, видимо талант возбуждает такую тягу, однако останусь я лучше бездарем и не буду злоупотреблять
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17541
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 13:35
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Евгений Мацюк (владелец крупнейшего в России предприятия по переработке пластика и батареек.)


Владимир Мацюк.Если это в Челябинске "Мегаполисресурс".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2793
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 13:49
#9
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Цитата:
alex_60:
Владимир Мацюк.Если это в Челябинске "Мегаполисресурс".

да он самый. Знакома и ним и его семьей лично.
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