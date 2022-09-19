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≡ Перевооружение армии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45111
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1059
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
#1
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Армии России не стоит бояться уж точно лет 30. Да и ещё не известно чем война с Украиной закончится. Сначала коррупция уничтожала армию РФ,а теперь и украинцы натовским оружием добивают её.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12954
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:39
#2
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Ну и к чему тут этот полувоенный анализ?
Дрон это орудие поддержки пехоты а не замена её
Что то в высокотехнологических армиях США и Израиля на первом месте стоит пехота и техника доставки её к месту а не дроны
Дрон дорогая,не совсем эффективная игрушка
Обучение одного оператора по времени и деньгам стоит как обучение целого отделения а КПД от использования дрона минимально
Дрон ни окоп не займет ни город незахватит)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5519
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 11:35
#3
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пользуясь внезапностью, «прихватила» часть территорий Украины
Путин за полгода щекотала нервишки всем своим видом прибывая на приграничных территориях, за это время бендеровцы успели выстроить оборону. Если честно,ничего нового не прочитал, а МО РФ навряд ли спуститься прочитать умозаключения костанайских и рудненских диванных экспертов
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
501
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 11:46
#4
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Сайлау, Вы видели хотя бы одного бандеровца,я служил с западными украинцами, вот не любят они москалей, хоть убей. А Бандера или Мазепа для них без разницы, главное самостийность, и я не вижу ни одной причины против, самостийность значит независимость, может кто то не знает украинский.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5519
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 12:54
#5
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У нас в КЗ тоже найдутся кто неровно дышит к славянской национальности, буквально вчера какая-то тетка призывала изгнать т.н. москалей. Так что теперь делать? Эти люди глупы изначально , они не знают воспитания в духе интернационализма и равенства всех перед всеми. Как жаль нет красных комиссаров, только их метод доступно для понимания таких людей
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
33
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 13:18
#6
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Цитата:
abaika95:
Дрон ни окоп не займет ни город незахватит


Меня подобному простейшему учили Герои СССР, и рассказывали, за что стали Героями во время ВОВ. И более сложным вещам обучали на кафедре. А когда уже бегал со звёздочками на погонах, например,во время проведения КЩУ многому учился на практике. И до конца жизни усвоил, главная ударная сила сухопутных сил - танки. Поэтому Ваша фраза далека от смысла статьи. Я дроны указал, как разведывательный летательный аппарат. Всё остальное в вашем комменте -ваши фантазии.
Более того, над городом летают дроны и управляют ими дети, которые легко самостоятельно обучились. Подобные пульты управления имеют многие детские игрушки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2793
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 13:46
#7
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Нужна реформа армии по образцу НАТО. Нужно закупать лучшее западное оружие. Дроны у Турции и Израиля,Хаймамарсы и Атакмс у США. Войны в Украине и Азербайджане показали эффективность армий воюющих реформированных и обученных по стандартам НАТО и вооружённых западным оружием. А в перспективе и самому Казахстану необходимо двигаться а НАТО и Евросоюз.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3223
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 14:01
#8
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Цитата:
Сабыр:
Армии России не стоит бояться уж точно лет 30. Да и ещё не известно чем война с Украиной закончится. Сначала коррупция уничтожала армию РФ,а теперь и украинцы натовским оружием добивают её.


На днях отмечали, что одним из гарантов безопасности РК является Китай, Си Цзиньпин 14 сентября 2022 года сказал: Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности... Цитирую:

Кайрат стайер: Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.

Подробнее здесь:
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