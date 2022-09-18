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≡ "Канело" и Головкин выявили победителя в трилогии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45111
"Канело" и Головкин выявили победителя в трилогии
Отправлено: 18.09.22 - 14:42
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Состоялся главный бой вечера бокса в Лас-Вегасе (США) между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17766
Re: "Канело" и Головкин выявили победителя в трилогии
Отправлено: 18.09.22 - 14:42
#1
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Неплохо продержался..
Ну да, был бы помоложе..
Так хоть денег заработал..
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
33
Re: "Канело" и Головкин выявили победителя в трилогии
Отправлено: 19.09.22 - 03:21
#2
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Максимальные физические качества в 25 лет Дальше затухание. Головкин что, в спаринге в это время не работал, чтобы сравнить себя с молодыми?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2793
Re: "Канело" и Головкин выявили победителя в трилогии
Отправлено: 19.09.22 - 12:37
#3
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Поставила денюжку на Канело и чуток заработала, ибо коэффициент ввиду очевидного преимущества мексиканца, был небольшой. Думала что будет победа нокаутом. А Головкину давно уже пора на пенсию. Своё он давно уже отбоксировал.
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