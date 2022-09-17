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«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45111
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 14:12
Более 60 работ, экспонируемых в картинной галерее – это малая часть того, что создано автором за годы творчества в самых разных жанрах: пейзаж, портрет, анималистика, спортивная фотография.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2793
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 17.09.22 - 14:12
Талантливый человек Олег Яблочкин, как и многие из тех, кто учился в моей родной 115 школе. Но талант не помог ему одолеть тягу к алкоголю. Печально...
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 560
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 17.09.22 - 16:45
Цитата:
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе. А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда. Присоединяйтесь к ним. А здесь это делать некрасиво.
юля елиссева:
Талантливый человек Олег Яблочкин, как и многие из тех, кто учился в моей родной 115 школе. Но талант не помог ему одолеть тягу к алкоголю.
Талантливый человек Олег Яблочкин, как и многие из тех, кто учился в моей родной 115 школе. Но талант не помог ему одолеть тягу к алкоголю.
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе. А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда. Присоединяйтесь к ним. А здесь это делать некрасиво.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4257
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 18.09.22 - 00:50
Цитата:
Юля права: Начал учиться в 538, а потом школу переименовали в 115.
Елена Пикельная:
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе.
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе.
Юля права: Начал учиться в 538, а потом школу переименовали в 115.
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 560
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 19.09.22 - 09:50
Цитата:
Я помню, когда переименовывали. Я там училась с 1-го по 10-й.
bgb:
Начал учиться в 538, а потом школу переименовали в 115.
Начал учиться в 538, а потом школу переименовали в 115.
Я помню, когда переименовывали. Я там училась с 1-го по 10-й.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2793
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 12:22
Цитата:
речь об одной и той же школе, где я так же 10 лет отучилась и в 100 метрах от которой живу. Цитата:
Личную жизнь я как раз таки не трогала, хотя знаю очень много подробностей. Речь о том, что талантливых людей очень часто губит пристрастие к алкоголю. Яблочкин не исключение.
Цитата:
много кто из известных людей в 115-й учился. - Евсюков, Катков, Миролюбов, Бектургановы, Кашарина, Стас Киселев, Шахматов, Евгений Мацюк (владелец крупнейшего в России предприятия по переработке пластика и батареек.). Список можно продолжать...
[Исправлено: юля елиссева, 19.09.2022 - 12:25]
Елена Пикельная:
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе.
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе.
речь об одной и той же школе, где я так же 10 лет отучилась и в 100 метрах от которой живу. Цитата:
Елена Пикельная:
А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда.
А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда.
Личную жизнь я как раз таки не трогала, хотя знаю очень много подробностей. Речь о том, что талантливых людей очень часто губит пристрастие к алкоголю. Яблочкин не исключение.
Цитата:
Елена Пикельная:
Я там училась с 1-го по 10-й.
Я там училась с 1-го по 10-й.
много кто из известных людей в 115-й учился. - Евсюков, Катков, Миролюбов, Бектургановы, Кашарина, Стас Киселев, Шахматов, Евгений Мацюк (владелец крупнейшего в России предприятия по переработке пластика и батареек.). Список можно продолжать...
[Исправлено: юля елиссева, 19.09.2022 - 12:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2793
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 12:26
Цитата:
История со свастикой, после которой потом школу трясли КГБ-шники, не ваших одноклассников дело? :))
Елена Пикельная:
Я помню, когда переименовывали. Я там училась с 1-го по 10-й.
Я помню, когда переименовывали. Я там училась с 1-го по 10-й.
История со свастикой, после которой потом школу трясли КГБ-шники, не ваших одноклассников дело? :))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5519
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 19.09.22 - 13:10
иногда Так выпить охота, видимо талант возбуждает такую тягу, однако останусь я лучше бездарем и не буду злоупотреблять
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17541
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 13:35
Цитата:
Владимир Мацюк.Если это в Челябинске "Мегаполисресурс".
юля елиссева:
Евгений Мацюк (владелец крупнейшего в России предприятия по переработке пластика и батареек.)
Евгений Мацюк (владелец крупнейшего в России предприятия по переработке пластика и батареек.)
Владимир Мацюк.Если это в Челябинске "Мегаполисресурс".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2793
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 19.09.22 - 13:49
Цитата:
да он самый. Знакома и ним и его семьей лично.
alex_60:
Владимир Мацюк.Если это в Челябинске "Мегаполисресурс".
Владимир Мацюк.Если это в Челябинске "Мегаполисресурс".
да он самый. Знакома и ним и его семьей лично.
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