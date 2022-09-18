Отправлено: - 12:06

юля елиссева:

Леса в Боровском районе тоже есть. Или это посадки, а не реликтовые?

Цитата:Леса естественные, но не реликтовые. Потрудитесь прочитать, что значит "реликтовый". А прочие естественные леса в нашей области - это пришедшие позже и реликтовыми не являющиеся.