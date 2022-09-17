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≡ Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45108
Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:04
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«К чему стадам дары свободы? / Их должно резать или стричь». Так Александр Сергеевич писал об отношении власти к народу. Видимо, казахстанские власти хорошо учили творчество Пушкина, потому что отношение к народу у нас точно по этой фразе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17538
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:04
#1
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///Видимо, новые власти хорошо учили творчество Пушкина,///

ничего они не учили.
они пили и танцевали на столах.
за бугром.
по программе болашак или как там.
теперь министры.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
498
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:05
#2
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Человек не понимающий о чём пишет, понятно, что в прошлом году был неурожай, год был убыточный, ведь даже как цены не повышай, если нет, того чем торговать, то и прибыли не будет. В этом году есть хороший урожай, но прошлогодние долги, то никуда не делись, их надо отдавать, плюс из за нынешних геополитических событий цены на всё рвутся в космос. Землевладелец тоже живёт в этом самом мире, у него иногда сотни работников, которым нужно кормит свои семьи, плюс надо думать о состоянии своего хозяйства, где то что то нужно заменить, где то отремонтировать, а цены тоже космос. Когда говорят логистические цепочки прервались, это же не только перевозки. Раньше, так было удобно, именно западным компаниям, на весь СНГ товар завозился в Россию, не весь конечно, но львиная его доля, а оттуда перераспределялся по странам СНГ, наши вели переговоры, закупали вроде как бы с производителем, но товар отпускался из РФ, теперь когда западные компании ушли из России, нужно мелкую партию 1-2 трактора КЛААС покупать в Германии, а потом думать, как в обход России доставить из Германии в Казахстан, накладно выходит. В общем не надо бизнес кошмарить, а насчёт правительства я согласен, профессионалов там раз и обчёлся, а те что есть боятся проявить инициативу, потому что сразу Антикор возбудится
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17538
Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:10
#3
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Цитата:
saba:
Человек не понимающий о чём пишет,


а с чего вы решили что автор не понимает о чем пишет?
по себе что ли?

[Исправлено: alex_60, 17.09.2022 - 10:11]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
498
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:20
#4
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Наверное, так и есть
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
498
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:22
#5
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Увы мы с Вами антагонисты, точек соприкосновения нет. они просто отсутствуют
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8874
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:55
#6
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Цитата:
Всем известны проблемы с сахаром и с ценами на него

Источник:

Нету уже проблемы сахара завались и цена упала.
Цитата:
Премьер министр Алихан Смаилов поручил установить минимальную, я не ошибся, именно минимальную цену на сахар. У нас запрещают продавать его не по высокой цене, а по низкой.

Источник:

Всё правильно,рыночная экономика-это не коммунизм,если себестоимость производства ниже цены реализации ,никто не будет заниматься таким производством,как только убрали эти ограничения по максимальной цене,сахар сразу появился и никому нафик не нужен.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
307
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 13:37
#7
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Что-то про расстрел ничего не написал
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12950
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 15:42
#8
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Цитата:
Как решается эта проблема у нас? А очень по казахстански. Премьер министр Алихан Смаилов поручил установить минимальную, я не ошибся, именно минимальную цену на сахар. У нас запрещают продавать его не по высокой цене, а по низкой. 

Кто-нибудь объясните автору основы рыночной экономики)
Если один поставщик начнет продавать сахар ниже чем установлено на рынке то все остальные поставщики просто скупят его у того кто решил выпендрится и после скупки просто перестанут поставлять его на рынок чтобы цена сильно подскочила)
Как подскочит они выдадут его на полки и цена снова устаканится но УЖЕ чуть выше чем была до этого)
Это называется монополизация рынка крупными поставщиками
Они никому не позволят торговать по цене ниже чем у них
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
483
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 15:52
#9
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После прочтения очередного такого текста всегда хочется спросить: "И что?"
Зачем весь этот набор слов?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8874
Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 16:33
#10
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Цитата:
abaika95:
Кто-нибудь объясните автору основы рыночной экономики) Если один поставщик начнет продавать сахар ниже чем установлено на рынке то все остальные поставщики просто скупят его у того кто решил выпендрится и после скупки просто перестанут поставлять его на рынок чтобы цена сильно подскочила)

Такая схема будет работать если на рынке наблюдается ограниченное количество какого либо товара,то есть когда Россия ввела запрет на вывоз сахара,стало ясно ,что самого крупного поставщика до 31 августа не будет,то есть можно спокойно спекулировать на этом,что мы и наблюдали весь июнь и середину июля.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5516
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 20:30
#11
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Вот например говорят,у святого акима восемьдесят тысяч гектаров пахотных земель, соответственно весь урожай с этих земель принадлежит ему, при таком раскладе никто не может указать тому по чем продавать конечный продукт.так и по всему списку. Тут уже потуги акиматов и министров как пустое сотрясение воздуха
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17209
Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 20:35
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
Тут уже потуги акиматов и министров как пустое сотрясение воздуха

Ну если начнут проверять, как эта земля оказалась в собственности одного человека, то 100% выяснятся незаконные движения. ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1594
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 21:05
#13
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Цитата:
abaika95:
Как подскочит они выдадут его на полки и цена снова устаканится но УЖЕ чуть выше чем была до этого)

Как раз так и произошло. Когда был ажиотаж, из стаб.фонда продавали по 1 кг по 430-460тг. Сейчас также по 1 кг в руки, но по 480 тг. Хочешь больше, пожалуйста, но по 600-650 тг/кг. Может в Кустанае по другому, а в Рудном так.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
32
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 19.09.22 - 03:40
#14
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Автор поста описал типичную ситуацию для рыночной экономики. "прибыль - это всё". Возразить трудно. Однако в экономических постах нужен полный анализ причин повышения цен.Чего у автора нет и ничего полезного, интересного не получилось. Зря он в эту влез.
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