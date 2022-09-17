Отправлено: - 20:29

lelik1375:

На конституционном уровне закрепите уже запрет на переименование городов, а тем более, столицы РК.

сайлау курманов:

Теперь не мешало бы дать историческую оценку деятельности первого президента

Цитата:А смысл? Один закрепит, другой раскрепит. И оба раза - по воле народаЦитата:Желательно в долларах