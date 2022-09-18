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≡ Рудничанин украл 60 000 тенге из аптеки прямо под видеокамерой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45108
Рудничанин украл 60 000 тенге из аптеки прямо под видеокамерой
Отправлено: 18.09.22 - 12:48
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Мужчина пришел в аптеку 17 сентября и попросил фармацевта продать ему лекарство, которое отпускается только по рецепту. Женщина объяснил, что не может продать ему этот препарат и предложила заменить на другой.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25325
Re: Рудничанин украл 60 000 тенге из аптеки прямо под...
Отправлено: 18.09.22 - 12:48
#1
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Кто не - рискует,
тот не пьёт - шампанское... :lol: :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17766
Re: Рудничанин украл 60 000 тенге из аптеки прямо под...
Отправлено: 18.09.22 - 14:34
#2
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Мда..
20 лет жил там, а ничего не меняется..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
54
Re: Рудничанин украл 60 000 тенге из аптеки прямо под...
Отправлено: 18.09.22 - 21:58
#3
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.....уважаемый зачем таньга крадёшь иди на рудник и работай.
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