Re: Три драгоценных зеленых лоскутка - Чем примечательны...

Отправлено: - 14:34

Я не знаю, как сейчас,в 90 е, специально подпаливали лес и в Басамане, ну везде, но таких пожаров не было. Подпаливали, потому что нельзя было рубить лес, а горелый можно. Сейчас не знаю , не владею информацией