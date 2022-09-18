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≡ Три драгоценных зеленых лоскутка - Чем примечательны реликтовые боры, один из которых стал жертвой катастрофического пожара в сентябре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45108
Три драгоценных зеленых лоскутка - Чем примечательны реликтовые боры, один из которых стал жертвой катастрофического пожара в сентябре
Отправлено: 18.09.22 - 14:34
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В нашей области не так много леса, если говорить о больших лесных массивах. Преобладающие ландшафты - лесостепь и степь, а в южной и вовсе много полупустыни, даже куски пустыни имеются. А вот чем всегда гордились жители области - это сосновыми лесами, которые впечатляли и приезжих любителей природы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
498
Re: Три драгоценных зеленых лоскутка - Чем примечательны...
Отправлено: 18.09.22 - 14:34
#1
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Я не знаю, как сейчас,в 90 е, специально подпаливали лес и в Басамане, ну везде, но таких пожаров не было. Подпаливали, потому что нельзя было рубить лес, а горелый можно. Сейчас не знаю , не владею информацией
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17766
Re: Три драгоценных зеленых лоскутка - Чем примечательны...
Отправлено: 18.09.22 - 14:38
#2
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В Сосновом бору не то же самое?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17538
Три драгоценных зеленых лоскутка - Чем примечательны реликтовые боры, один из которых стал жертвой катастрофического пожара в сентябре
Отправлено: 18.09.22 - 19:40
#3
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-Аракарагайский сосновый бор, Наурзумский заповедник.
часть жизни там осталась.
в начале. родные места можно сказать.
есть что вспомнить.

[Исправлено: alex_60, 18.09.2022 - 19:44]
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