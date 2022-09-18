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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 13:49
Цитата:
Виталик, купи себе "БЕЛАЗ"...
Добринцофф:
с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?
с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?
Виталик, купи себе "БЕЛАЗ"...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 14:13
Цитата:
Виталь, ты с каких пор машинами для "девушек" интересуешься?
Серьёзные люди на таких машинах не ездят.
Vit:
Виталь, ты с каких пор машинами для "девушек" интересуешься?
Серьёзные люди на таких машинах не ездят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 14:21
Блин пытался написать комментарий , не посмотрел, что без регистрации, если есть деньги Виталий почему нет. Для меня машина не ласточка, это рабочий инструмент, я к ней и отношусь соответственно, я поэтому не понимаю, влечение к таким машинам, с другой стороны цена классная, у меня на подъезде кто то вывесил объявление , куплю однушку за 11 млн срочно, деньги стремительно обесцениваются
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 14:26
Честно говоря, мой совет, можешь проигнорировать, если вдолгую, бери лучше дачу возле Костаная, намного сохраннее деньги будут
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 14:53
Цитата:
drakon:Цитата:
Эл-починно:Кстати немцы вы не собираетесь в костанай приехать?. Нужен универсал пасат дизель. Тут таких нема , очень мало . Я зразу у вас куплю. Шенген у меня есть , времени нету специально ехать, лететь . К вам.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:02
Цитата:
Добринцофф: Виталя ты вот сам подумай,поедешь ты с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?Ты женатый. Дом, магаз и тд. А я холостой, прикинь. Одинокий мужчина на белом Мерсе. . Крутяк. Же.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:37
Цена жесть, я купил Киа Каренс, в 2016 году за 3700 тыс, поездил на нём 5 лет, продал за 5 500 тыс, и понял какой я дурак, машины такого класса, новые это минимум 1750000, самое главное они все хуже. единственное электроника на высоте
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:37
Цитата:
saba: Честно говоря, мой совет, можешь проигнорировать, если вдолгую, бери лучше дачу возле Костаная, намного сохраннее деньги будутБыла дача . Продал. Мне дача не интересна. . Я обретел щастье когда развёлся, продал дачу, машину и стал одиноким холостым мужчиной
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:42
Виталий, а на белом мерседесе ты подкатываешь к девчонке, ты холост, нет никаких тормозов, единственный вопрос . ты не пожалеешь. Написал и сам тебе завидую
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:43
Цитата:
Знаю, тожн я - разводился!...
Vit:
Я обретел щастье когда развёлся, пр
Я обретел щастье когда развёлся, пр
Знаю, тожн я - разводился!...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:46
Цитата:
saba:Да я сам себе уже завидую) (
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:48
Судя по смайлику уже не очень
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:50
Почему так, когда мы живём с женщиной, мы или чащё всего не мы недовольны, а когда мы без женщины мы или я впадаем в депрессию?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:55
У меня есть предложение, я как то пытался продвинуть, но это было сложно, я думаю возможен слоган, пока. города без маслихатов, за выборных акимов городов. Область, никто не отдаст, а вот города я думаю было бы неплохо
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:58
Цитата:
saba:Когда мы живём с женщиной, иногда мы не ценим то что имеем. Когда она ушла , Я научилася тарелки мыть. Теперь я знаю на сколько фери хватает . Знаю как скучно проводить вечер м телевизором. . Цените своих жён.
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