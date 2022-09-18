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Добринцофф: Виталя ты вот сам подумай,поедешь ты с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?

Цитата:Ты женатый. Дом, магаз и тд. А я холостой, прикинь. Одинокий мужчина на белом Мерсе. . Крутяк. Же.