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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25325
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 13:49
#2041
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Цитата:
Добринцофф:
с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?

Виталик, купи себе "БЕЛАЗ"... :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 14:13
#2042
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Цитата:
Vit:

Виталь, ты с каких пор машинами для "девушек" интересуешься? :lol:
Серьёзные люди на таких машинах не ездят. 8-)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 14:21
#2043
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Блин пытался написать комментарий , не посмотрел, что без регистрации, если есть деньги Виталий почему нет. Для меня машина не ласточка, это рабочий инструмент, я к ней и отношусь соответственно, я поэтому не понимаю, влечение к таким машинам, с другой стороны цена классная, у меня на подъезде кто то вывесил объявление , куплю однушку за 11 млн срочно, деньги стремительно обесцениваются
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 14:26
#2044
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Честно говоря, мой совет, можешь проигнорировать, если вдолгую, бери лучше дачу возле Костаная, намного сохраннее деньги будут
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11448
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 14:53
#2045
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Цитата:
drakon:
Цитата:
Эл-починно:
Кстати немцы вы не собираетесь в костанай приехать?. Нужен универсал пасат дизель. Тут таких нема , очень мало . Я зразу у вас куплю. Шенген у меня есть , времени нету специально ехать, лететь . К вам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11448
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:02
#2046
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Цитата:
Добринцофф: Виталя ты вот сам подумай,поедешь ты с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?
Ты женатый. Дом, магаз и тд. А я холостой, прикинь. Одинокий мужчина на белом Мерсе. . Крутяк. Же.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:37
#2047
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Цена жесть, я купил Киа Каренс, в 2016 году за 3700 тыс, поездил на нём 5 лет, продал за 5 500 тыс, и понял какой я дурак, машины такого класса, новые это минимум 1750000, самое главное они все хуже. единственное электроника на высоте
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11448
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:37
#2048
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Цитата:
saba: Честно говоря, мой совет, можешь проигнорировать, если вдолгую, бери лучше дачу возле Костаная, намного сохраннее деньги будут
Была дача . Продал. Мне дача не интересна. . Я обретел щастье когда развёлся, продал дачу, машину и стал одиноким холостым мужчиной
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:42
#2049
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Виталий, а на белом мерседесе ты подкатываешь к девчонке, ты холост, нет никаких тормозов, единственный вопрос . ты не пожалеешь. Написал и сам тебе завидую
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25325
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:43
#2050
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Цитата:
Vit:
Я обретел щастье когда развёлся, пр

Знаю, тожн я - разводился!... :lol: ;-) :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11448
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:46
#2051
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Цитата:
saba:
Да я сам себе уже завидую) (
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:48
#2052
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Судя по смайлику уже не очень
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:50
#2053
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Почему так, когда мы живём с женщиной, мы или чащё всего не мы недовольны, а когда мы без женщины мы или я впадаем в депрессию?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
495
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:55
#2054
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У меня есть предложение, я как то пытался продвинуть, но это было сложно, я думаю возможен слоган, пока. города без маслихатов, за выборных акимов городов. Область, никто не отдаст, а вот города я думаю было бы неплохо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11448
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 15:58
#2055
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Цитата:
saba:
Когда мы живём с женщиной, иногда мы не ценим то что имеем. Когда она ушла , Я научилася тарелки мыть. Теперь я знаю на сколько фери хватает . Знаю как скучно проводить вечер м телевизором. . Цените своих жён.
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