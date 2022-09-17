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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 10:05
#2026
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да, маленький ум даже скрывать не надо.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 10:13
#2027
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Цитата:
abaika95:
Искать поддержки со стороны тяфкающих с боку))) Ну не позорились бы чесн слово господин уборщик)


Когда уже lavprof поймёт, что отвечать активным "бойцам" информационной войны, это опускаться до их уровня?
И давать им повод вываливать на форум всю грязь, клевету в отношении тех, кого им назначили врагами.
Хотя, может, и не назначили, может, они с молоком матери это впитали
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 10:49
#2028
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Дорогие форумчане, не забываем, что у каждой ветки своя тема. Вы уже отклоняетесь.///

интересно бы узнать какая тема у ветки, где цизошников фабрика транслирует.
днем и ночью.
или это ветка как реклама идет и проплачена кем то?

[Исправлено: alex_60, 17.09.2022 - 10:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 10:51
#2029
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Цитата:
таноми52:
Когда уже lavprof поймёт,


краснодар, германия...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 13:25
#2030
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да и как то честнее к форумчанинам надо.
ведь все понимают что
ветка - народные новости
-актуальное название -Ересь от знаете кого.
а ветка какаетвгоршокзат-
пропаганда спецслужб всу.
и предполагаю за деньги.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17762
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 13:45
#2031
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О, благодаря моей персоне, Флуд смотрю живет!
Ожил!
А там, где про меня сплетничать перестали, в Экилектике, умер..
То то..
Знай наших!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 19:32
#2032
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Знаете , есть такой политолог , который сказал. есть такие люди, которые телом в Казахстане, а головой в России. У меня знакомая говорит, всё им Путин виноват. А кто? Кто со своими вооруженными силами перешел границу суверенного государства, причём без объявления войны, в 5 часов утра, я тоже был против того , чтобы обстреливали Донбасс, чтобы погибали невинные люди. Что теперь, после 24 февраля количество невинных людей катастрофически выросло, давайте не рассказывать сказки, я же общаюсь со своими учениками в Украине, бандеровцев там немного, все встали за свою Родину, есть конечно , тех которые за Россию, большинство, лишь бы не было войны. Когда был Майдан в Киеве, кто помешал что то сказать Донбассу, у них там был большой лагерь палаточный. тихо снялись ночью и ушли
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 19:34
#2033
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Обидно. знаете ли когда красивые ножки топят за кровь
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 20:24
#2034
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был один таксист, стало два.
видать доходное дело.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 21:05
#2035
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404
как я понял, этот форум только, как выразился г-н Норкин для турбопатриотов, умолкаю
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 07:02
#2036
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Для некоторых, в силу их умственных способностей, никак не дойдет, что Россия еще не воюет с Украиной. Но, похоже, скоро начнет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 11:59
#2037
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 12:01
#2038
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Люди как думаите? У кого есть инфа. Хочу взять. Стоит нет? Как по запчастям?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 13:04
#2039
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Че молчите? Нормальная тема или как? По запчастям вытину или нет?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8874
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 13:41
#2040
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Цитата:
Vit:
Че молчите? Нормальная тема или как?

Даже не знаю ,что сказать,у меня такой не было ,да наверное и не будет,я не понимаю машину седан,мне что нибудь побольше нужно,как минимум кроссовер ,а в идеале бусик.
Виталя ты вот сам подумай,поедешь ты с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?
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