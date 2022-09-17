Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 10:05
да, маленький ум даже скрывать не надо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3137
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 10:13
Цитата:
Когда уже lavprof поймёт, что отвечать активным "бойцам" информационной войны, это опускаться до их уровня?
И давать им повод вываливать на форум всю грязь, клевету в отношении тех, кого им назначили врагами.
Хотя, может, и не назначили, может, они с молоком матери это впитали
abaika95:
Искать поддержки со стороны тяфкающих с боку))) Ну не позорились бы чесн слово господин уборщик)
Искать поддержки со стороны тяфкающих с боку))) Ну не позорились бы чесн слово господин уборщик)
Когда уже lavprof поймёт, что отвечать активным "бойцам" информационной войны, это опускаться до их уровня?
И давать им повод вываливать на форум всю грязь, клевету в отношении тех, кого им назначили врагами.
Хотя, может, и не назначили, может, они с молоком матери это впитали
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 10:49
Дорогие форумчане, не забываем, что у каждой ветки своя тема. Вы уже отклоняетесь.///
интересно бы узнать какая тема у ветки, где цизошников фабрика транслирует.
днем и ночью.
или это ветка как реклама идет и проплачена кем то?
[Исправлено: alex_60, 17.09.2022 - 10:50]
интересно бы узнать какая тема у ветки, где цизошников фабрика транслирует.
днем и ночью.
или это ветка как реклама идет и проплачена кем то?
[Исправлено: alex_60, 17.09.2022 - 10:50]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 10:51
Цитата:
краснодар, германия...
таноми52:
Когда уже lavprof поймёт,
Когда уже lavprof поймёт,
краснодар, германия...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 13:25
да и как то честнее к форумчанинам надо.
ведь все понимают что
ветка - народные новости
-актуальное название -Ересь от знаете кого.
а ветка какаетвгоршокзат-
пропаганда спецслужб всу.
и предполагаю за деньги.
ведь все понимают что
ветка - народные новости
-актуальное название -Ересь от знаете кого.
а ветка какаетвгоршокзат-
пропаганда спецслужб всу.
и предполагаю за деньги.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17762
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 13:45
О, благодаря моей персоне, Флуд смотрю живет!
Ожил!
А там, где про меня сплетничать перестали, в Экилектике, умер..
То то..
Знай наших!
Ожил!
А там, где про меня сплетничать перестали, в Экилектике, умер..
То то..
Знай наших!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 19:32
Знаете , есть такой политолог , который сказал. есть такие люди, которые телом в Казахстане, а головой в России. У меня знакомая говорит, всё им Путин виноват. А кто? Кто со своими вооруженными силами перешел границу суверенного государства, причём без объявления войны, в 5 часов утра, я тоже был против того , чтобы обстреливали Донбасс, чтобы погибали невинные люди. Что теперь, после 24 февраля количество невинных людей катастрофически выросло, давайте не рассказывать сказки, я же общаюсь со своими учениками в Украине, бандеровцев там немного, все встали за свою Родину, есть конечно , тех которые за Россию, большинство, лишь бы не было войны. Когда был Майдан в Киеве, кто помешал что то сказать Донбассу, у них там был большой лагерь палаточный. тихо снялись ночью и ушли
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 19:34
Обидно. знаете ли когда красивые ножки топят за кровь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 20:24
был один таксист, стало два.
видать доходное дело.
видать доходное дело.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 21:05
404
как я понял, этот форум только, как выразился г-н Норкин для турбопатриотов, умолкаю
как я понял, этот форум только, как выразился г-н Норкин для турбопатриотов, умолкаю
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 07:02
Для некоторых, в силу их умственных способностей, никак не дойдет, что Россия еще не воюет с Украиной. Но, похоже, скоро начнет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 11:59
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 12:01
Люди как думаите? У кого есть инфа. Хочу взять. Стоит нет? Как по запчастям?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 13:04
Че молчите? Нормальная тема или как? По запчастям вытину или нет?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8874
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.09.22 - 13:41
Цитата:
Даже не знаю ,что сказать,у меня такой не было ,да наверное и не будет,я не понимаю машину седан,мне что нибудь побольше нужно,как минимум кроссовер ,а в идеале бусик.
Виталя ты вот сам подумай,поедешь ты с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?
Vit:
Че молчите? Нормальная тема или как?
Че молчите? Нормальная тема или как?
Даже не знаю ,что сказать,у меня такой не было ,да наверное и не будет,я не понимаю машину седан,мне что нибудь побольше нужно,как минимум кроссовер ,а в идеале бусик.
Виталя ты вот сам подумай,поедешь ты с девчонкой в лес по грибы и где вы там вдвоём уместитесь?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать