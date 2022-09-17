Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 19:32

Знаете , есть такой политолог , который сказал. есть такие люди, которые телом в Казахстане, а головой в России. У меня знакомая говорит, всё им Путин виноват. А кто? Кто со своими вооруженными силами перешел границу суверенного государства, причём без объявления войны, в 5 часов утра, я тоже был против того , чтобы обстреливали Донбасс, чтобы погибали невинные люди. Что теперь, после 24 февраля количество невинных людей катастрофически выросло, давайте не рассказывать сказки, я же общаюсь со своими учениками в Украине, бандеровцев там немного, все встали за свою Родину, есть конечно , тех которые за Россию, большинство, лишь бы не было войны. Когда был Майдан в Киеве, кто помешал что то сказать Донбассу, у них там был большой лагерь палаточный. тихо снялись ночью и ушли