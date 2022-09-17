Отправлено: - 16:45

юля елиссева:

Талантливый человек Олег Яблочкин, как и многие из тех, кто учился в моей родной 115 школе. Но талант не помог ему одолеть тягу к алкоголю.

Цитата:Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе. А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда. Присоединяйтесь к ним. А здесь это делать некрасиво.