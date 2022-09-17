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≡ «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45104
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 14:12
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Более 60 работ, экспонируемых в картинной галерее – это малая часть того, что создано автором за годы творчества в самых разных жанрах: пейзаж, портрет, анималистика, спортивная фотография.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2783
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 17.09.22 - 14:12
#1
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Талантливый человек Олег Яблочкин, как и многие из тех, кто учился в моей родной 115 школе. Но талант не помог ему одолеть тягу к алкоголю. Печально...
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
557
Re: «Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина...
Отправлено: 17.09.22 - 16:45
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Талантливый человек Олег Яблочкин, как и многие из тех, кто учился в моей родной 115 школе. Но талант не помог ему одолеть тягу к алкоголю.

Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе. А что до обсуждения нюансов личной жизни героя статьи, это вам к бабушкам у подъезда. Присоединяйтесь к ним. А здесь это делать некрасиво.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4257
«Мой мир»: выставка работ фотохудожника Олега Яблочкина открылась в Костанае
Отправлено: 18.09.22 - 00:50
#3
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Цитата:
Елена Пикельная:
Учитывая его возраст, учился он не в 115-й, а в 538-й школе.

Юля права: Начал учиться в 538, а потом школу переименовали в 115.
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