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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 443 из 444«1...441442443444»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:20
#6631
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О чем это говорит Симониан, главный пропагандист страны?

"Потому что если голову повесить и не идти вперёд, то очевидно, что нас ждёт. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы её дадим, они её не дадут."

Повесить голову, дать Заднюю, потому что им Заднюю не даст никто, а если они ее дадут...
Блин..
Непонятно, но видимо очень умно она излагает позицию Путина перед индийским премьером..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25319
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:21
#6632
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Цитата:
111:
весь нецивилизованный мир из шести стран с вами!

И кто они, 6 стран?... :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:23
#6633
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Цитата:
drakon:
И кто они, 6 стран?...



Цитата:
111:
Семь государств выступили против предоставления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому права прислать видеообращение на сессию Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом передаёт mk.ru.
Среди голосовавших против следующие страны: Российская Федерация, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа, Эритрея и Куба.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25319
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:26
#6634
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А Казахстан - За?... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:29
#6635
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Цитата:
drakon:
А Казахстан - За?...

Если б был за, то был бы седьмой стоаной другом..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:30
#6636
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Ну и очередные преступления России против мирного населения..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:34
#6637
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Преступления России



По некоторым больным соображениям, украинцы убили семью Столпаковых 9го марта, где то там хранили, и освободив харьковскую область, в освобождение которой вообще никто не верил, быстренько привезли вчера тела откуда то и закопали, вместе с остальной полутысячей мертвых тел?
Чтобы сегодня раскапывать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:37
#6638
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Благодаря рускому миру, который принесла российская армия, этих детей, их родителей и дедушки с бабушкой уже нет и никогда не будет..



[Исправлено: 111, 17.09.2022 - 17:38]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:40
#6639
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Убили целую семью, целое гнездышко..
Смотрите и радуйтесь, пропагандисты спецоперации, как вы теперь радуетесь зэкам, которые убивать будут больше и без сожаления..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:46
#6640
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Пыточная для украинцев..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:48
#6641
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Купянск



Эта пыточная в подвале местного военкомата.
Сколько тут погибло то..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
966
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:58
#6642
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Цитата:
111:
Недовольство действиями Путина выразил и другой его товарищ – лидер Китая Си Цзиньпин.

Цитата:
Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968:
А знаете, чем сейчас забиты практически все статьи и, с позволения сказать, аналитика западных СМИ? Буквально как под копирку они пишут (https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/putin-thanks-xi-china-balanced-stance-on-ukraine-invasion-russia) о «напряжённости в отношениях между Россией и Китаем» вокруг Украины. Это же надо было умудриться выискать какую-то «напряжённость» в тёплой атмосфере встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином! А вот сподобились, ухватившись за фразу российского президента о признании озабоченностей Китая по поводу украинского кризиса.

Причём подчеркну: об этом написали практически все новостные СМИ на Западе. А вчерашняя Financial Times вынесла это на первую полосу чуть ли не как главную новость, написав (https://www.ft.com/content/d1a1e185-0668-4f5f-b5a5-bd37a615e4eb), что эти слова Путина «стали первым публичным признанием разногласий между Пекином и Москвой по поводу конфликта».

Напомним точную фразу, которую сказал (http://kremlin.ru/events/president/news/69356) президент России: «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт». Причём заметьте, тут же это было увязано с позицией наших государств по тайваньскому вопросу.

Мы-то прекрасно понимаем, что для Китая вопрос признания Крыма российским и независимости республик Донбасса всегда упирался именно в вопрос непризнания им независимости Тайваня. Мы это знаем, мы это осознаём, и мы не раз признавали эти опасения Пекина. Путин об этом говорил неоднократно, ещё задолго до СВО на Украине. Он публично хвалил (https://er.ru/activity/news/putin-poblagodaril-indiyu-i-kitaj-za-poziciyu-po-krymu_113868) Китай и Индию за сдержанность и сбалансированность их подходов относительно этой проблемы ещё в своём послании к Федеральному собранию в марте 2014 года. И с тех пор эта фраза неоднократно повторялась.

Так что ничего «сенсационного», свидетельствующего о трениях и конфликтах между Россией и Китаем, не произошло. Но Западу очень хочется вбить клин между нами, выискать хоть какие-то признаки противоречий. Ведь так можно притупить свои страхи и фобии.

Именно поэтому западные СМИ постарались «не заметить» слов Ли Чжаньшу, третьего по иерархии лидера Китая, сказанных (http://duma.gov.ru/news/55201/) им на днях во время пребывания в Москве. Тот прямо обвинил США в кризисе на Украине и признал, что агрессия Запада не оставила России иного выбора, высказав полную поддержку наших действий со стороны официального Пекина. Вот это лучше западным читателям не рассказывать — выпадает из «методички».
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
966
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 18:03
#6643
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Цитата:
111:
Чтобы сегодня раскапывать?

.....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 21:38
#6644
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 21:50
#6645
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Гвоздь сезона..

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