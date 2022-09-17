О чем это говорит Симониан, главный пропагандист страны?
"Потому что если голову повесить и не идти вперёд, то очевидно, что нас ждёт. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы её дадим, они её не дадут."
Повесить голову, дать Заднюю, потому что им Заднюю не даст никто, а если они ее дадут... Блин.. Непонятно, но видимо очень умно она излагает позицию Путина перед индийским премьером..
111: Семь государств выступили против предоставления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому права прислать видеообращение на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом передаёт mk.ru. Среди голосовавших против следующие страны: Российская Федерация, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа, Эритрея и Куба.
По некоторым больным соображениям, украинцы убили семью Столпаковых 9го марта, где то там хранили, и освободив харьковскую область, в освобождение которой вообще никто не верил, быстренько привезли вчера тела откуда то и закопали, вместе с остальной полутысячей мертвых тел? Чтобы сегодня раскапывать?
111: Недовольство действиями Путина выразил и другой его товарищ – лидер Китая Си Цзиньпин.
Цитата:
Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968: А знаете, чем сейчас забиты практически все статьи и, с позволения сказать, аналитика западных СМИ? Буквально как под копирку они пишут (https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/putin-thanks-xi-china-balanced-stance-on-ukraine-invasion-russia) о «напряжённости в отношениях между Россией и Китаем» вокруг Украины. Это же надо было умудриться выискать какую-то «напряжённость» в тёплой атмосфере встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином! А вот сподобились, ухватившись за фразу российского президента о признании озабоченностей Китая по поводу украинского кризиса.
Причём подчеркну: об этом написали практически все новостные СМИ на Западе. А вчерашняя Financial Times вынесла это на первую полосу чуть ли не как главную новость, написав (https://www.ft.com/content/d1a1e185-0668-4f5f-b5a5-bd37a615e4eb), что эти слова Путина «стали первым публичным признанием разногласий между Пекином и Москвой по поводу конфликта».
Напомним точную фразу, которую сказал (http://kremlin.ru/events/president/news/69356) президент России: «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт». Причём заметьте, тут же это было увязано с позицией наших государств по тайваньскому вопросу.
Мы-то прекрасно понимаем, что для Китая вопрос признания Крыма российским и независимости республик Донбасса всегда упирался именно в вопрос непризнания им независимости Тайваня. Мы это знаем, мы это осознаём, и мы не раз признавали эти опасения Пекина. Путин об этом говорил неоднократно, ещё задолго до СВО на Украине. Он публично хвалил (https://er.ru/activity/news/putin-poblagodaril-indiyu-i-kitaj-za-poziciyu-po-krymu_113868) Китай и Индию за сдержанность и сбалансированность их подходов относительно этой проблемы ещё в своём послании к Федеральному собранию в марте 2014 года. И с тех пор эта фраза неоднократно повторялась.
Так что ничего «сенсационного», свидетельствующего о трениях и конфликтах между Россией и Китаем, не произошло. Но Западу очень хочется вбить клин между нами, выискать хоть какие-то признаки противоречий. Ведь так можно притупить свои страхи и фобии.
Именно поэтому западные СМИ постарались «не заметить» слов Ли Чжаньшу, третьего по иерархии лидера Китая, сказанных (http://duma.gov.ru/news/55201/) им на днях во время пребывания в Москве. Тот прямо обвинил США в кризисе на Украине и признал, что агрессия Запада не оставила России иного выбора, высказав полную поддержку наших действий со стороны официального Пекина. Вот это лучше западным читателям не рассказывать — выпадает из «методички».
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